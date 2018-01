Drapelul din Cenușa, Florești, a dispărut a patra oară. Ce spun autoritățile

Tricolorul arborat într-un loc turistic amenajat acum doi ani în satul Cenuşa din Floreşti a fost furat de patru ori. Acolo, câțiva localnici au colectat bani, au instalat trei bănci, tomberoane şi un drapel.

Cel mai recent, acesta a dispărut în noaptea de 2 ianuarie.



"Este al patrulea caz de vandalizare a simbolicii. Au existat cazuri și de tentativă de scoatere a băncilor. Au fost desșurubate."



"Chiar dacă mai dispare drapelul, noi nu o să lăsăm locul acesta fără drapelul republicii. Numaidecât noi o să punem la loc, o să ne străduim să dăm de acei răufăcători."



"Loc frumos. Vin mulți, se fotografiază aici. Au făcut băieții curat, doar că nu se păstrează."



Autoritățile susțin că drapelul ar fi putut luat de vânt. Potrivit primarului, în localitate nu sunt persoane care ar recurge la un astfel de gest.



"Posibil să fost un vânt puternic și să fie luat cu totul. Am tineri în mahală mulți, am mult tineret, imposibil ca să ia cineva drapelul, pentru că nu au nimic împotriva drapelului. Cerem susținerea și a consilierilor, fiindcă au aceleași atribuții ca și primarul ca să păstreze patrimoniul public al satelor", a spus primarul satului Roșietici, Vera Bruma.



Altă părere au localnicii.



"De vânt nu putea să fie luat, fiindcă el a fost acolo fixat puternic. Asta cineva a urcat, l-a rupt."



Polițiștii au inițiat o anchetă.



"Am discutat cu vecinii din preajma acestui loc. Locatarii au spus că nu au văzut nimic. Cazul se cercetează, adăugător pe toate acțiunile poliției va fi informat și autoritatea publică locală. S-au dus discuții de a instala aici camere de luat vederi", a spus polițistul Viorel Albu.



Daca va fi demonstrat că drapelul a fost furat, persoana vinovată se va alege cu o amendă de până la 3.000 de lei.