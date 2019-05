Drapel de o sută de metri şi lumânări. ODIP a comemorat 207 ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Rus

Cu un drapel de o sută de metri şi lumânări, Asociaţia Unirea - Onoare, Demnitate şi Patrie a comemorat astăzi 207 ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Ţarist. Evenimentul organizat de Unirea-ODIP s-a desfăşurat în Piaţa Marii Adunări Naţionale.



"Am fost rusificaţi. Încorporaţi într-un mod violent, nedemocratic. Suntem aici pentru a nu da uitării acest eveniment tragic şi astăzi, 16 mai, este o zi neagră pentru istoria Basarabiei."



"De atunci ne-au fărămiţat. Ne-au furat limba, ne-au furat cultura, ne-au implantat ideologiile lor barbare. Astăzi am venit să comemorăm, să mai plângem. Poate scăpăm dă Domnul şi scăpăm de ciuma roşie."



"Foarte dureros. Basarabia noastră nu este aşa de mare, dar tot timpul foarte mult a suferit."



În data de 16 mai 1812, a fost semnată Pacea de la București, care a pus capăt războiului ruso-turc izbucnit în 1806. În cadrul tratativelor, generalul Kutuzov, care reprezenta partea rusă, i-ar fi mituit pe delegații turci pentru a obține teritoriul dintre Nistru și Prut, care făcea pe atunci parte din Țara Moldovei, aflată sub suveranitatea otomană. Regiunea a fost transformată în gubernie și așa a rămas peste 100 de ani.

În 1917, provincia și-a declarat autonomia sub denumirea de Republica Democrată Moldovenească, iar un an mai târziu a votat unirea cu Regatul României.

În 1940, regiunea a fost anexată de Uniunea Sovietică și dezmembrată, sudul și nordul regiunii fiind oferite Ucrainei.