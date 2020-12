Drama unui profesor emerit. Jumătate de secol a învăţat mii de elevi, iar la cei aproape 90 de ani trăieşte cu o pensie de doar 1800 de lei pe lună

Cu ochelarii stricaţi şi într-o haină ruptă. Aşa l-au surprins pe Andrei Tincovan jurnaliştii de la un ziar local din Hânceşti acum câteva zile. La venirea echipei noastre de filmare, însă, bătrânul a fost îmbrăcat în costum, iar în casă au făcut ordine cei de la asistenţa socială din oraş. Primul lucru care a ieşit în evidenţă atunci când am păşit pragul, a fost frigul din apartament similar cu cel de afară. Pentru că de 10 ani nu mai aude, am putut comunica cu fel doar în scris."Am îmbrăcăminte călduroasă când simt frig.", a spus fostul profesor de matematică şi fizică, Andrei Tincovan."Sunt la dietă strictă.", a spus fostul profesor.Fostul profesor a fost şi un fotograf cunoscut pe vremea sa. Unele imagini sunt şi acum expuse la un muzeu din Capitală. Nu are un televizor, care să-i ţină de urât, iar din cauza mobilității reduse, nici nu mai ţine minte când a ieşit afară ultima oară. Aşa că singura sa ocupaţie tot cărţile au rămas."Citesc literatură artistică şi ştiinţifică.", a spus Andrei Tincovan."Anume româno-rus. Eu am terminat institutul pedagogic în anul 1956, majoritatea obiectelor se predau în limba rusă. De atâta unele cuvinte în limba română nu le înţeleg.", a spus fostul profesor de matematică şi fizică, Andrei Tincovan."Nu are nici măcar apă caldă pentru că nu a fost conectată.", a spus asistenta socială, Hânceşti, Tatiana Gavriliuc.Cei care doresc să îi facă sărbătorile mai frumoase acestui bătrân şi să îi ofere un ajutor, o pot face prin intermediul numărului de telefon afişat pe ecran.