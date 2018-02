Drama unui LIKE. Povestea unei femei mușcată până la sânge și terorizată de soț

La fiecare 30 de secunde, o româncă este bătută, iar trei din 10 declară că au fost agresate fizic, verbal sau psihologic, potrivit unui studiu european privind violenţa asupra femeilor. În multe situaţii, de vină este gelozia. Legile deloc drastice pentru agresori nu le incurajeaza pe femei sa reclame abuzul şi astfel, se refugiază în depresie. În cazuri extreme, gelozia poate ajunge la crimă.

Maria, aşa o vom numi, l-a cunoscut pe soţul ei în urmă cu aproximativ patru ani. Îşi dorea mult să aibă o familie. Femeia nu îşi imagina că, în scurt timp, bărbatul pe care l-a ales se va schimba radical: de la un partener liniştit la unul extrem de gelos. Acum, femeia trăiește o adevărată dramă. "Fiecare clipă îţi este contorizată: Unde ai fost în locul x? Pe cine căutai tu? Este gelos. Adică o gelozie maladivă, o nevoie de control. Ai impresia că nu ai unde să te duci, nu ai la cine să ceri ajutor, nu există nicio perspectivă", povestește Maria.

"Apare frecvent în cazul tulburărilor delirante şi poate fi o problemă, un delir de gelozie ", explică dr. Mihai Bran, medic psihiatru, scrie Digi24.ro.

"Am întârziat la un moment dat să-i deschid uşa de la bloc - el aşa a calculat că trebuia să ajung mai repede - subtextul pe care l-am aflat un pic mai târziu a fost că era posibil să fi fost eu cu cineva şi de-aia am întârziat. De-a lungul timpului am avut parte mereu de suspiciuni, întrebări, acuzaţii nefondate", mărturisește Maria.

De la o zi la alta, viaţa Mariei a devenit un coşmar, trăia în teroare. Soţul o controla obsesiv în geantă, în telefon şi chiar i-a luat aparatul ca să nu poată să ceară ajutor. În plus, nu a durat mult până când bărbatul a trecut de la umilinţă la violenţă extremă.

"Am fost muşcată foarte rău. Am avut o muşcătură până la sânge şi am avut aşa o vânătaie foarte mare - se vedea muşcătura aia animalică, era vânătaia cât jumate de palmă şi urmele dinţilor", povestește femeia.

Maria a făcut plângeri la poliţie, a scos mai multe certificate medico-legale, dar ameninţările soţului său nu s-au oprit. De fapt, autorităţile nu au ajutat-o cu nimic, iar agresorul prindea tot mai mult curaj.

Gelozia extremă, frica de a fi înşelat, dar mai ales cea de despărţire şi singurătate scot la suprafaţă probleme psihice grave.

