DRAMA unui bărbat care și-a pierdut soţia şi nepoţii în incendiul din California: Mă rugau să ajung mai repede la ei

În doar 15 minute, Ed Bledsoe, un american din California, și-a pierdut soția și cei doi nepoți în incendiul Carr, care a mistuit nordul Californiei și pe care pomperii nu reușesc să îl țină sub control, relatează CNN, citează digi24.ro.

Bărbatul era plecat la medic când s-a întâmplat tragedia. Incendiul ardea necontrolat de patru zile, însă bărbatul spune că nu și-a dat seama că flăcările se extinseseră și spre cartierul în care locuia alături de familia sa. El spune că în niciun moment autoritățile nu le-au cerut să evacueze zona.

În timp ce era plecat, soția sa, Melody Bledsoe, l-a sunat spunându-i că vede flăcările și că trebuie să se întoarcă pentru a o lua pe ea și pe cei doi nepoți ai lor în vârstă de 4, respectiv 5 ani.

"I-am spus că sunt pe drum. Am lăsat totul baltă și am pornit spre ei", povestește bărbatul.

El spune însă că nu s-a mai putut întoarce pe cel mai scurt drum, deoarece traficul era blocat, așa că și-a abandonat mașina și a încercat să meargă pe jos până acasă.

"Am alergat spre casă și am ajutat un bărbat care fusese ars. L-am scos de acolo, apoi când m-am întors ardea totul. Focul era...pur și simplu intens. Am încercat să ajung acasă, dar nu m-au lăsat să mă mai duc", a spus Bledsoe.

Așa că bărbatul s-a întors la mașină și a încercat să o ia pe o rută alternativă. Pentru că nu reușea să ajungă la familia sa, Bledsoe și-a sunat soția și i-a răspuns nepotul său în vârstă de 5 ani.

"Îmi tot spunea: «Bunicule, hai vino să mă iei. E foc în spatele ușii. Hai mai repede, bunicule». I-am spus că sunt chiar la marginea străzii. Mi-au spus că mă iubesc și mă rugau să ajung mai repede la ei. Am vorbit cu ei până când au murit", a povestit bărbatul, devastat de tragedie.

După ce incendiul în zonă a fost stins, autoritățile au descoperit trupurile celor trei sub ruine. Soția bărbatului îi învelise pe cei doi copii în pături umede, pentru a-i proteja de flăcări.

"Îmi doresc să fi ajuns la ei și să fi murit odată cu ei. Nu pot da vina pe nimeni altcineva decât pe mine. Nu trebuia să îmi las familia în pericol", a mai spus acesta.

18 incendii majore de vegetaţie ard în prezent pe teritoriul Californiei, iar flăcările au mistuit până acum 90 de mii de hectare. Cel puţin şase oameni au murit. Focul este ţinut sub control doar în proporţie de 5% iar vântul, canicula şi umiditatea scăzută îngreunează misiunea miilor de pompieri chemaţi să intervină.

Incendiul Carr, aşa cum l-au numit pompierii, arde necontrolat în nordul Californiei de o săptămână şi a ajuns la periferia unui oraş cu 90 de mii de locuitori.

"Am locuit toată viaţa în această comunitate şi niciodată nu am văzut un foc atât de distructiv în această zonă. Am fost cu pompierii pe teren să văd distrugerile. Pot să spun că pompierii au făcut o muncă extraordinară în lupta cu incendiul", a precizat Leonard Moty, oficial local.