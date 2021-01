DRAMA unei femei din raionul Glodeni, care şi-a îngropat soţul şi doi fii, iar al treilea fecior a ajuns la închisoare

O pensionară dintr-un sat uitat de lume o duce de pe o zi pe alta, după ce viaţa ei s-a schimbat radical. În doar un an, Secrieru Nina din satul Bisericani, raionul Glodeni, şi-a îngropat soţul şi doi fii, iar al treilea fecior a ajuns la închisoare. Femeia de 63 de ani, care este ţintuită la pat, a rămas acum singură cu o pensie de 1026 de lei, bani care nu-i ajung nici pentru medicamente şi mâncare. Pensionara nu are nici cărucior pentru a se deplasa şi supravieţuieşte datorită vecinilor, care îi mai aduc când un braţ de lemne, când o farfurie de mâncare.



Viața Ninei Secrieru era plină de speranţă până acum un an, când a pierdut deodată doi fii.



"Doi au decedat la Moscova într-un accident, alături au murit, unul de 36 de ani, altul de 32 de ani", a spus femeia.



Apoi, femeia și-a îngropat și soţul: "S-a aşezat la capătul mesei, pe scaun, eu am intrat de afară şi îl văd mort, nu era bolnav".



La câteva zile după înmormântarea soţului, bătrâna a ajuns la spital: "M-am urcat pe canapea ca să trag o draperie şi am căzut între pat şi perete şi mi-am rupt piciorul".



După externare, viaţa femeii nu a mai arătat la fel. Ea a rămas ţintuită la pat, iar singurul fiu care care o îngrijea i-a fost alături doar câteva săptămâni. Eugen, care de meserie este pădurar, iar uneori mai oferea servicii de taximetrie pentru a o putea întreține pe mama lui, a ajuns în închisoare pe nedreptate, spune femeia, în urma unei încăierări la care nu ar fi participat.



"Şi am rămas doar cu Jănel, el căuta de casă, păsări, grădina, toată gospodăria era în mâinile lui Jănel. M-a sunat şi mi-a zis: mămică pe mine m-au închis. Eu la pat, flămândă am rămas, singurică numai cu Dumnezeu", a povestit femeia.



Rămasă singură, bătrâna a dezvoltat o infecţie la picior, iar medicii i-au spus că trebuie să i-l amputeze. Noutățile triste de acasă l-au determinat pe fiul din închisoare să îşi pună capăt zilelor.



"El de tare ce s-a speriat şi-a pus plapuma şi a făcut pozna. A fost descoperit de băieţi şi a stat în reanimare", a explicat Secrieru Nina.



Femeia nu se poate deplasa nici prin casă cu cârjele primite de la asistenţa socială, pentru că spune că sunt rupte şi în orice moment poate ceda. Şi cum necazul nu vine singur, bătrâna a rămas şi cu un credit de zece mii de lei după ce împreună cu soţul au cumpărat un motocultivator pentru a câştiga un ban în sat.

Pensionara spune, cu lacrimi în ochi, că viața ei a devenit un adevărat coşmar: "Aici o pungă cu medicamente, acolo o pungă cu medicamente, am diabet zaharat."



Împreună putem aduce o rază de speranță în casa Ninei Secrieru. Cei care îşi doresc să ofere orice fel de ajutor o pot suna la numărul de telefon 060038700.