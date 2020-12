DRAMA unei femei din Capitală, care a fost lovită de o mașină. E ţintuită la pat, în stare vegetativă. Are nevoie de un tratament de 150.000 de euro

Viaţa unei femei din Capitală s-a transformat într-o clipă într-un coșmar fără sfârșit. Acum 11 luni, Veronica Scurtu a fost lovită în plin de o maşină care a ajuns pe trotuar în urma unui accident rutier. Imediat după accident a fost transportată în comă la spital, unde a fost operată de mai multe ori pe creier.



"Să vă spun sincer am crezut că acest coşmar se va termina într-o lună sau două", a spus soțul victimei.



Femeia a stat 5 luni în comă şi acum e ţintuită la pat, în stare vegetativă. În Moldova nu poate fi tratată, iar singura soluţie este să se interneze la o clinică din Austria. Costul tratamentului în urma căruia ar putea fi din nou conştientă şi ar putea comunica prin semne, este de 150 de mii de euro, o sumă astronomică pentru familia ei.



Soţul ei are un salariu modest, bani pe care îi împarte între necesităţile soţiei şi ale celor doi copii minori: "Mă descurc doar cu aportul rudelor, prietenilor şi cunoscuților."



Cei mai afectaţi de această tragedie sunt copiii.



"Are 11 ani şi foarte bine conştientizează ce s-a întâmplat şi a lăsat o amprentă adâncă asupra comportamentului lui", a explicat Veaceslav Scutaru, soțul victimei.



Soţul victimei spune că de 11 luni, niciunul dintre cei doi şoferi implicaţi în accident nu a oferit nici cel mai mic ajutor. În plus, dosarul nu a ajuns nici măcar în instanţă, deşi există imagini de pe camerele de supraveghere, care arată momentul impactului. Oamenii legii spun că dosarul este tergiversat din cauza mai multor expertize tehnice.



"La moment, cauza penală se află în examinare. Se stabilesc toate circumstanţele, se acumulează tot materialul probator", a menționat Natalia Stati, ofiţer de presă Direcţia Poliţia Capitalei.

Niciun şofer nu şi-a recunoscut vina, dar oamenii legii susţin că ambii sunt vinovaţi.



"Ambii şoferi, din câte am înţeles, au încălcat regulile circulaţiei rutiere", a declarat Natalia Stati, ofiţer de presă Direcţia Poliţia Capitalei.



Veronica Scurtu riscă să nu mai apuce ziua în care sistemul judecătoresc va face dreptate: familia ei are la dispoziţie doar 5 luni pentru a strânge banii necesari tratamentului, 150 de mii de euro. Puteţi să o ajutaţi şi voi cu un simplu SMS la numărul 2910. Mesajul cu codul 669 e taxat cu 45 de lei.