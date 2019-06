Drama unei femei, care a plecat la muncă în Polonia, dar a avut parte de violenţă fizică şi sexuală (VIDEO)

Sufocată de sărăcie, o moldoveancă din satul Tătăreşti, raionul Străşeni, a decis să plece la muncă în Polonia, unde i s-a promis un salariu decent pentru culesul căpşunilor. Realitatea a fost, însă, crudă. În locul unui câştig uşor, biata femeie a avut parte de violenţă fizică şi sexuală. Istoria tristă a femeii a fost abordată în cadrul emisiunii IMPACT, de la Canal 3.

Svetlana Elescu a rămas fără un loc de muncă, cu trei copii şi fără soţ. O femeie s-a oferit să o "ajute" să plece la muncă peste hotare.

"Prima dată eu am cunoscut-o la piaţă, unde am lucrat eu anterior, era un pavilion cu brânzeturi, acolo era o cafenea unde eu am lucrat trei ani în Chişinău. Mi-a propus de lucru, eu am avut încredere căci ea mi-a spus că trei luni voi lucra la căpşune, după la măsline albastre", a povestit victima, Svetlana Elescu.

În data de 25 mai, Svetlana a ajuns în Polonia, unde, însă, a fost anunţată că nu are de lucru. A urmat o perioadă de calvar pentru biata femeie. În cele din urmă, ea a ajuns să fie exploatată sexual de câţiva indivizi.

Indivizii ar fi aruncat-o şi de la etajul cinci al unui bloc în gol, fapt confirmat chiar de medici.

"Este un caz clasic, de folosire a unei doamne în situaţie de vulnerabilitate înaltă. Astfel de cazuri avem multe şi majoritatea dintre ele vorbesc despre situaţia de vulnerabilitate, de tinerele care sunt educate în şcoli internat, tineri care nu au sprijinul familiei", a afirmat psihologul, Centrul de Asistenţă şi Protecţie din Chişinău, Lilia Gorceac.

Oamenii legii spun că vor investiga cazul.

"Noi oricum o să ne autosesizăm pe marginea acestei emisiuni şi o să purcedem la o investigaţie, dacă vor fi găsite careva componențe de infracţiuni, doamna va primi şi statut, dacă vom porni un dosar penal pe trafic de fiinţe umane, ea va deveni victimă a traficului şi va avea facilitățile prevăzute de lege", a comunicat șeful Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane, Lilian Levandovschi.

Potrivit statisticilor, de la începutul acestui an, organele de drept au identificat circa 50 de victime ale traficului de fiinţe umane. În anul 2018, numărul persoanelor care au fost exploatate prin muncă a ajuns la 200.