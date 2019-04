Drama tatălui care a trebuit să decidă pe care dintre copiii săi să-l salveze, după atentatele din Sri Lanka

Un britanic a fost obligat să ia o decizie imposibilă în ziua atentatelor din Sri Lanka. Bărbatul a trebuit să hotărască pe care dintre copiii lui să îl salveze, ambii fiind grav răniți în atacul asupra restaurantului Table One, scrie digi24.ro.

Amelie și Daniel Linsey, în vârstă de 15, respectiv 19 ani, au murit însă din cauza rănilor suferite în explozie. Inițial, tatăl lor l-a cărat pe băiat până jos de la etajul 1 al restaurantului, întrucât adolescentul suferise răni mai grave decât Amelie.

Bărbatul în vârstă de 60 de ani a încercat să își resusciteze fiul, apoi l-a dus la spital. Adolescentul nu a supraviețuit însă și s-a stins la spital.

Mai târziu, Amelie Linsey a murit și ea. ”Fiul meu arăta mai rău ca fata. Am încercat să îl resuscitez. O doamnă a spus că se va ocupa ea de fiica mea. L-am cărat pe băiat până jos, la ambulanță, și l-am dus la spital. Am țipat: ajutați-mi fiul, vă rog să îl ajutați. Am crezut că fata este mai bine. Nu am putut să o găsesc apoi. Din păcate, amândoi au murit”, a declarat bărbatul.