DRAMĂ LA ROMA. O moldoveancă stabilită în Italia nu-şi poate recupera copilul, preluat de asistenţii sociali

O moldoveancă stabilită la Roma luptă pentru a-şi putea lua fetiţa acasă, în Moldova. Victoria Glod a scris pe adresa redacţiei Publika.md că acum doi ani, a cunoscut un bărbat, originar din Egipt, cu care a trăit în concubinaj şi are o fetiţă.

După o perioadă în care au locuit împreună, bărbatul la devenit violent, o bătea pe ea şi fetiţa sa. Într-o zi, femeia a apelat la carabinieri. Oamenii legii au chemat asistenţii sociali, care, iniţial, au dispus ca femeia şi copilul să stea în casa familiei bărbatului, iar acum patru luni, au stabilit ca fetiţa să rămână cu tatăl ei.

Potrivit unei decizii, Victoria are voie să-şi vadă copilul de un an şi nouă luni doar de două ori pe săptămână, câte o oră şi jumătate.

"Ei (asistenţii sociali - n.n.) i-au dat fetiţa lui pentru că are cu ce o întreţine. Iar eu am rămas în stradă, fără copilul meu. Am dormit şi în parc, am stat fără mâncare până mi-am găsit un loc de muncă, ca să le demonstrez asistenţilor sociali că pot să-mi cresc copilul", a declarat pentru publika.md Victoria Glod.

Disperată, Victoria cere ajutorul autorităţilor de la Chişinău pentru a-şi putea recupera fetiţa şi a reveni acasă. Aici, în Moldova, femeia mai are două fete, care stau cu mama ei.