Drama celor din prima linie. Soțul celui de-al doilea medic din Moldova răpus de COVID-19, în spital cu acelaşi diagnostic

Ludmila Caraion, cel de-al doilea medic din ţara noastră răpus de COVID-19, a lucrat mai bine de 30 de ani ca medic pe ambulanţă la Spitalul Raional din Soroca. Soţul ei, medic şi el, este internat în spital cu acelaşi diagnostic. Bărbatul spune că femeia i-a fost sufletul pereche, însă boala i-a separat şi el nu a putut nici măcar să participe la înmormântare.

Bărbatul ne-a povestit, de pe patul de spital, despre drama prin care trece.

"Şi doamna medic, şi eu medic. Ambii am terminat în acelaşi an, în acelaşi curs, am învăţat în aceeaşi grupă", a povestit medicul din Soroca, Anatolie Glijin.

Ludmila Caraion a muncit până la 65 de ani. În pofida vârstei înaintate, ea a continuat să acorde primul ajutor medical. Anatolie Glijin spune că femeia s-ar fi infectat la sfârşitul lunii martie, cel mai probabil de la un pacient. Medicii de pe ambulanţă erau echipaţi cu măşti, dar acestea nu ar fi reuşit să-i protejeze de virus.

"Ne duceam în măşti, dar asta e bună 20 de minute. Ne dădeau două măşti pe tură, ce asta e protecţie?", a spus medicul din Soroca, Anatolie Glijin.

Bărbatul spune că, iniţial, soţia sa a acuzat simptome simple de viroză, dar a înţeles că s-a îmbolnăvit de COVID-10 abia la sfârşitul lunii martie.

"S-a infectat de pe 23, 24 martie. Avea cefalee, temperatură, dispnee. Credeam că e pneumonie şi nici prin cap nu ne-a trecut, încă nu erau cazuri, dar vedeţi cum e", a menționat medicul din Soroca, Anatolie Glijin.

Iniţial, femeia a fost internată la Spitalul Ministerului Sănătăţii, dar starea de sănătate i s-a agravat brusc şi a fost transferată la Spitalul Republican, unde a fost intubată. În data de 3 aprilie, Ludmila Caraion a încetat din viaţă. Autorităţile au anunţat că medicul suferea şi de alte boli cronice. Însă soţul ei neagă aceste lucruri.

"Eu am auzit, am rămas surpins. Nu suferea, în afară de radiocopatia asta pe care o au toţi, care nu e infecţioasă şi câteodată se ridica tensiunea, dar se ridica la parametri normali, la 150, mai mult nu", a afirmat medicul din Soroca, Anatolie Glijin.

Anatolie Glijin a fost internat cu acelaşi diagnostic, dar spune că se simte mai bine. Potrivit medicului, situaţia din Moldova este gravă, iar oamenii trebuie să fie responsabili.

"Să fie foarte, foarte atenţi, vigilenţi, să respecte regulile, să poate măşti, să îşi spele mâinile şi să nu facă aglomeraţii. Să nu le pară glumă, starea este destul de serioasă", a spus medicul din Soroca, Anatolie Glijin.

Potrivit datelor oficiale, 215 medici, asistente şi infirmiere s-au infectat cu COVID-19, în ţara noastră. Acest număr reprezintă 29 la sută din totalul îmbolnăvirilor. Până în prezent, trei medici au pierdut lupta cu viaţa din cauza COVID-19.