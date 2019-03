Drake este cel mai bine vândut artist al anului 2018, conform International Federation of the Phonographic Industry, organizaţia care reprezintă interesele industriei de înregistrări muzicale la nivel global, potrivit site-ului asociaţiei.

Drake este singurul artist care a obţinut de mai multe ori acest titlu din partea IFPI, prima dată fiind în 2016.



Al cincilea album de studio lansat de artistul canadian, "Scorpion", cu un titlu inspirat de semnul zodiacal al cântăreţului, a inclus hiturile "God’s Plan", "Nice for What" şi "In My Feelings".



Albumul lansat în iunie 2018 a stabilit mai multe recorduri în prima săptămână, fiind, printre altele, primul material discografic care a depăşit pragul de un miliard de stream-uri pe toate platformele, la nivel global, scrie Mediafax.



Conform Apple Music, albumul s-a situat pe primul loc în topuri în 92 de ţări.



În 2017, titlul de cel mai bine vândut artist i-a fost acordat lui Ed Sheeran. Printre artiştii care au primit acest titlu se mai numără One Direction (2013), Taylor Swift (2014) şi Adele (2015).



Topul de anul acesta a fost completat de BTS, pe locul al doilea, Ed Sheeran, Post Malone, Eminem, Queen, Imagine Dragons, Ariana Grande, Lady Gaga, Bruno Mars. Topul include vânzările de albume în formate fizic şi digital, vânzările de single-uri şi audiţiile în streaming, scrie descopera.ro