Drake a împărţit UN MILION DE DOLARI locuitorilor unui cartier sărac din Miami

Rapperul canadian Drake, una dintre cele mai bogate celebrităţi din lume, a împărţit suma de 1 milion de dolari prevăzută pentru producerea celui mai recent videoclip al său, "God's Plan", locuitorilor unui cartier sărac din Miami, potrivit public.fr, scrie Mediafax.ro.

Acesta nu este singurul gest generos recent al cântăreţului originar din Toronto, care i-a mai oferit o sumă mare de bani unei tinere pentru a-şi plăti studiile şi a achitat mai multe facturi ale unor clienţi dintr-un magazin.

Momentul în care Drake a împărţit banii în cartierul sărac din Miami a fost surprins în videoclip, oamenii, foarte emoţionaţi, având ochii în lacrimi.

"Bugetul acestui videoclip a fost de 996.631,90 de dolari şi am donat tot", se arată într-un anunţ publicat în prezentarea clipului muzical. "Nu spuneţi casei de discuri", se încheie anunţul.

Clipul "God's Plan" a devenit viral, cu zece milioane de vizualizări acumulate la o zi de la lansarea online.

Drake, care a mai făcut publice, pe platforma online Instagram, câteva momente din timpul filmărilor pentru acest videoclip, a menţionat că gesturile generoase din timpul producţiei sunt "cel mai important lucru din cariera sa".

Anul trecut, Drake a ocupat poziţia a patra în topul celor mai bogate vedete realizat de Forbes, cu venituri de 94 de milioane de dolari înregistrate în perioada iunie 2016 - iunie 2017.

În vârstă de 31 de ani, Drake a devenit cunoscut iniţial ca actor, în serialul "Degrassi: The Next Generation", difuzat la începutul anilor 2000. Şi-a lansat albumul de studio de debut, "Thank Me Later", în 2010, iar acesta s-a situat pe primul loc în U.S. Billboard 200 şi a fost recompensat cu un disc de platină.

Următoarele albume, "Take Care" (2011) şi "Nothing Was the Same" (2013), au fost la fel de bine primite, primul aducându-i şi un premiu Grammy.

De-a lungul carierei, Drake a vândut peste 12 milioane de albume şi a mai primit, printre altele, trei Juno Awards, şase American Music Awards şi 13 Billboard Music Awards.