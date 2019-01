Dragostea faţă de sport: Cum a început povestea lui Veaceslav Gojan în box şi când a cucerit prima medalie

Anul 2018 a fost marcat de retragerea din activitatea competițională a celui mai bun boxer moldovean din toate timpurile. După o carieră de 25 de ani, Veaceslav Gojan, medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice şi campion european, a decis să-şi agaţe mănuşile în cui.



Acum, boxerul a dezvăluit cum a început toată povestea sa în box. A intrat prima dată în sala de box la 10 ani, deşi avea la acel moment şi alte opţiuni.



"Se practica la noi pe atunci, la nivel de amatori, fotbalul, baschetul, dar eu cu statura mea cu siguranţă nu puteam practica aceste genuri de sport. Am ales boxul, care, după caracter şi putere, mă reprezintă", a spus fostul boxer, Veaceslav Gojan.



La scurt timp a cucerit prima medalie. S-a întâmplat la o competiţie din Edineţ.



"Am participat în categoria de greutate de 25-26 de kilograme. Aveam cea mai mică greutate. Eram doi în categorie şi am luat primul loc. Eram foarte bucuros, deşi eram plin de sânge", a spus fostul boxer, Veaceslav Gojan.



Mai târziu, Veaceslav a trecut prin momente în care era gata să se lase de box pentru că nu-i era deloc uşor în ring.



"Erau timpuri când nu vroiam. Un an m-am lăsat de box. Nu îmi mai plăcea, pentru că eram mic şi luam bătaie. Îmi curgea sânge din nas. Domnul Petru a văzut că din mine se poate de modelat ceva ca să devin boxer", a spus fostul boxer, Veaceslav Gojan.



Antrenorul nu a greşit, iar în scurt timp Gojan a început să facă furori deja pe arena internaţională. Primul său succes remarcabil la acest nivel a venit în 2002.

Boxerul din Grimăncăuţi a devenit vicecampion european la seniori, având vârsta de doar 19 ani. După acest succes, în următorii ani, Veaceslav nu a mai reușit să rămână constant la același nivel, însă nu s-a dat bătut, nu a renunțat la vis.



"Am avut mai multe accidentări. Apoi, nu puteam să mă decid cu categoria, care este mai potrivită. Ne luptam, cu antrenorul, cu categoria. În perioada 2005-2006 nu puteam decide care e categoria mea", a spus fostul boxer, Veaceslav Gojan.



Veaceslav Gojan a dat lovitura în 2008 la Olimpiada de la Beijing. Pugilistul grimăncăuțean a cucerit medalia de bronz.



"Mă simţeam ca la o competiţie obişnuită. Am câştigat o medalie şi atât. Mai târziu mi-am dat seama ce faptă am făcut pentru ţară, pentru şcoală, pentru colegii mei. Am realizat asta când am ajuns în sat: m-au întâlnit cu flori toţi sătenii", a spus fostul boxer, Veaceslav Gojan.



Gojan şi-a asigurat medalia de bronz, calificându-se în semifinale, graţie victoriei obţinute în faţa unui boxer indian. Veaceslav şi antrenorul său, Petru Caduc, au dezvăluit secretul succesului după aproape 11 ani.



"De exemplu, când lovea, nu ajungea adversarul cu 20 de centimetri. Era mai mic şi mâinile mai scurte în categoria lui. Având forţă şi viteză mare, zic ”ia dă să încercăm”. Dacă tehnică loviturii era asta, atunci el trebuia să facă asta. Deci, cu piciorul din urmă să facă un pas înainte", a spus antrenorul, Petru Caduc.



"De fapt, cu lovitura asta el a reuşit să cucerească medalie la Jocurile Olimpice. În lupta din sferturile de finală cu indianul numai lovea aşa şi toate loviturile acestea erau punctate", a spus fostul boxer, Veaceslav Gojan.



Gojan nu s-a mulţumit doar cu medalia olimpică, iar peste trei ani a devenit primul boxer moldovean care a cucerit medalie de aur la Campionatele Europene.



<>

"M-a motivat gloria asta care am atins-o până atunci, medalia la Jocurile Olimpice, titlul de vicecampion european. Vroiam să mă menţin la nivel, să nu cobor. Vroiam să demonstrez că pe dreptate am cucerit aceste medalii."



Pe lângă titlurile importante pe arena internaţională, Gojan mai are în palmares 15 titluri de campion naţional. El s-a decis să se facă antrenor şi să încerce să obţină mari performanţe cu elevii săi.



<>

"Aş dori ca ei să obţină măcar 50 la sută din performanţele pe care le-am obţinut eu în cariera mea."



Boxerul are în prezent 35 de ani, este căsătorit şi are doi copii.