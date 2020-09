Dragostea a vindecat-o. O tânără care a învins cancerul a lansat o carte despre experiența sa

Dragostea a vindecat-o, iar acum trăiește viața din plin. O tânără din Capitală a reușit să învingă cancerul, iar experienţa şi-a descris-o într-o carte lansată în scuarul Bibliotecii Naționale.Nicoleta Negrescu are 18 ani, iar acum patru ani a fost diagnosticată cu leucemie. De atunci, viața i s-a schimbat radical. Timp de un an, Institutul Oncologic i-a devenit casă, școală și locul unde l-a cunoscut pe cel care a făcut-o să iubească pentru prima dată. După zeci de şedinţe de chimioterapie, Nicoleta nu mai credea în minuni și își pierdu-se orice speranță, însă dragostea a făcut-o să uite de chinurile prin care trece și să creadă că într-o bună zi se va însănătoși.”Am prins fluturi în stomac, care m-au ajutat să prind și la aripi, să uit că sunt la spital, să uit că sunt bolnavă. Pur și simplu, lucrurile mergeau de la sine și nici nu mi-am dat seama cum timpul trece și eu deja sunt optimistă”, a declarat Nicoleta.Cel de care s-a îndrăgostit avea 18 ani și suferea de cancer. În cazul lui, boala a fost nemiloasă, iar adolescentul a murit după şase luni de tratament. Tânăra spune că suferința a schimbat-o și a făcut-o mai puternică.”Am descoperit că eu m-am transformat și mi-a schimbat gândirea, existența, m-a învățat să văd viața cu alți ochi și să înțeleg că cea mai mare avere este sănătatea și familia”, spune adolescenta.După mai bine de un an de tratamente, tânăra s-a vindecat. Pe perioada spitalizării a ţinut un jurnal în care îşi nota gândurile şi sentimentele. După externare, s-a hotărât să transforme jurnalul într-o carte.”Este o cronologie biografică prin care îmi exprim toate trăirile, cum am reușit să trec peste cancer, cum m-am îndrăgostit. Mai este faptul cum eram înainte și după, cum e nevoie să fii în timpul tratamentul și faptul că oamenii nu sunt mereu alături de tine”, a declarat Nicoleta Negrescu.Nicoleta va absolvi liceul anul acesta şi vrea să devină jurnalist. În prezent, scrie un roman și face voluntariat ajutând alți copii care suferă de cancer. Banii câștigați din vânzarea cărții lansate, vrea să-i doneze tot micuţilor diagnosticaţi cu această maladie.