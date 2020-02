Dragostea a plutit în aer! 23 de cupluri din Belarus au trebuit să se sărute într-un mod neobişnuit

Dragostea a plutit în aer într-un mall din Minsk, capitala Belarusului. 23 de cupluri au participat la un concurs în care au trebuit să se sărute într-un mod cât mai neobişnuit. În timp ce unii s-au sărutat dansând, alţii au desenat, au făcut exerciţii sau au croşetat. Evenimentul a fost organizat cu ocazia Zilei Îndrăgostiţilor.

Cele 23 de cupluri au trebuit să se sărute fără întrerupere timp de o oră. Totul s-a întâmplat sub privirile a zeci de curioşi.



"În cadrul acestui concurs se permite participanţilor doar să se sărute şi să o facă într-un mod când mai creativ. Ei trebuie să se sărute buze în buze, fără să le dezlipească."



"Mă gândeam iniţial să desenez vreun peisaj. Apoi însă mi-am dat seama că am desenat sentimentele mele. Am vrut să am o amintire a acestei zile."



Competiţia a fost câştigată de un cuplu care formează o familie de 17 ani şi creşte trei copii. Organizatorii susţin că sărut celor doi soţi a fost foarte pasional. Ei s-au ales cu o vacanţă pe insula Djerba din Tunisia.