Dragoș Vicol susține controversatul proiect PSRM privind reducerea cotei obligatorii de emisiuni autohtone

Controversatul proiect de lege elaborat de trei deputați socialiști privind reducerea de la 8 la 6 ore a cotei obligatorii de emisiuni autohtone în grila radiodifuzorilor din Moldova este contestat de ONG-urile media, dar susținut de președintele Consiliului Audiovizualului, Dragoș Vicol. În ședința de ieri a CA, Vicol și unii membri ai Consiliului au avizat inițiativa legislativă a PSRM, deși alți membri au criticat-o.



"Această cotă de 80 la sută, de opt ore. Dacă Consiliul Audiovizualului la sânge ar monitoriza toate posturile de televiziune, cu aspritatea respectivă, vreau să vă spun, că ar curge gârla foarte-foarte multe sancțiuni. Eu susțin de 100% aici pe domnul Lebedinschi atunci când spune dumnealui că această cotă existentă nu este una care poate fi în actualele condiții respectată, deci nu poate fi", a menționat președintele Consiliului Audiovizualului.

Acum patru luni, însă, Dragoș Vicol susținea cu totul altceva.



"Canal 2, vreau să vă spun cu satisfacție că depășește acest procentaj, are 85,6%, aproape 86 de procente, ceea ce pentru opinia publică este foarte bine să menționăm, că este posibil. Ni se spune în permanență că acest nivel practic este imposibil de atins, ceea nu este adevărat", a precizat Dragoș Vicol.



Ideea susținerii produsului autohton la posturile TV și radio din țara noastră a fost promovată de Dragoș Vicol acum doi ani, când noul Cod al serviciilor media urma să intre în vigoare.



"Multe posturi de televiziune din Republica Moldova practic parazitează pe seama retransmisiei anumitor emisiuni. Dacă vor crea produs autohton, se va pierde dependenţă de retransmisie", a spus președintele Consiliului Audiovizualului.



Spre deosebire de Vicol, unii membri ai Consiliului Audiovizualului au rămas consecvenți pe poziții.



"Consider că nu este benefică diminuarea această a orelor de producția locală, pentru că cum altfel noi vom dezvolta spațiul audiovizual moldovenesc, dacă noi facem un pas înainte și tot facem un pas înapoi. Întotdeauna am pledat pentru majorarea acestor ore de producție locală", a menționat Corneliu Mihalache, membru al Consiliului Audiovizualului.



"Această modificare poate comporta distorsiuni majore, programele de televiziune sau radio din alte țări vor depăși cu mult numărul de programe autohtone. Consider că poziția domnului Mihalache este binevenită ca modificările propuse la prevederile art. 4 să nu fie efectuate", a subliniat Lidia Viziru, membru al Consiliului Audiovizualului.



"Eu consider că dacă acum planca va cădea, va cădea spiritul legii, spiritul care a fost anunțat, ceva sus, olimpic, asta va da puțin un mesaj nu prea bun și fericit. Eu nu sunt de acord cu această diminuare", a punctat Artur Cozma, membru al Consiliului Audiovizualului.



Miercuri, reprezentanții mai multor organizații neguvernamentale de media s-au arătat nedumeriți de prevederea privind reducerea conținutului autohton din grilele televiziunilor moldovenești. Experții au criticat și prevederea legată de eliminarea interdicției de difuzare în Moldova a programelor care au caracter informativ, politic și militar din țările care nu au ratificat Convenţia europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră. Printre acestea se numără Federația Rusă și Belarus. Unul dintre autorii proiectului, Adrian Lebedinschi, s-a declarat dispus să examineze propunerile experților. Totuși, Parlamentul a votat deja joi în prima lectură proiectul, fără nicio dezbatere. Documentul va fi examinat și în a doua lectură. Deși Consiliul Audiovizualului a votat cu majoritate avizarea proiectului, unii membri vor trimite recomandări și critici la ministerul Justiției și la Comisia parlamentară pentru mass-media.