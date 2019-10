Dragoş Vicol, deranjat de ştirile PUBLIKA. S-a plâns la Parlament

Preşedintele Consiliului Audiovizualului, Dragoș Vicol se plânge parlamentarilor că postul de televiziune Publika TV îi critică deciziile. Acesta este deranjat și de insistența noastră în ceea ce privește procesul de monitorizare a posturilor de televiziune în actuala campanie electorală.

Dacă acum câteva zile, Vicol afirma că nu a primit nicio sesizare de a monitoriza și posturile tv afiliate guvernării şi preşedintelui pro-rus Igor Dodon, astăzi, președintele CA susține că are pe masă deja două solicitări în acest sens.

Vicol a vorbit despre asta în cadrul comisiei parlamentare de profil, unde a fost invitat să prezinte raportul de monitorizare a campaniei electorale.



"În ultima perioadă anumite posturi de televiziune şi am să vă spun Publika TV şi-au făcut un titlu de glorie din a critica deciziile Consiliului Audiovizualului şi surprinzător au devenit peste noapte prieteni la cataramă cu societatea civilă", a spus DRAGOŞ VICOL, preşedinte CA.



Unii deputaţi au ignorat nemulțumirile lui Vicol și chiar i-au cerut demisia de onoare.



"Există o gravă problemă de moralitate. Din perspectiva faptului că a existat şi există absolut două feţe absolut diferite, chestiunea asta trebuie tratată printr-o demisie de onoare. Este o chestiune elementară domnule Vicol pe care trebuie să o asumaţi", a spus OCTAVIAN ŢÎCU, deputat ACUM.



Dragoş Vicol nu a comentat demersul lui Țîcu, dar pe toată durata şedinţei a acceptat tacit obiecțiile deputaţilor. Mai mult, preşedintele CA a cerut bani de la deputaţi, pentru a putea monitoriza toți radiodifuzorii.



"Am fost nevoit să păstrez actualele state de personal, avem doar şase persoane pentru a monitoriza şi din contul funcţiilor vacante să le pot plăti zilele de sâmbătă şi duminică. Dacă ar putea să se detaşeze că în fruntea instituţiei sunt eu sau altcineva şi să finanţeze, pentru că noi chiar am fost în impas de a funcționa", a spus DRAGOŞ VICOL, preşedinte CA.



Referindu-se la monitorizarea posturilor de televiziune în campanie, Vicol s-a arătat nemulţumit de faptul că Publika TV a îndrăznit să semnaleze că doar patru posturi de televiziune sunt supuse monitorizării în campania electorală. E de menționat că anterior Vicol s-a opus vehement ca toate televiziunile, inclusiv cele afiliate guvernării să fie sub supraveghere.



" - Dar dumneavoastră credeţi că ar trebui să fie monitorizate canalele care sunt afiliate guvernării, cum ar fi NTV, Accent TV?

- Eu nu vorbesc de afiliere, eu vorbesc despre obligaţiunea pe care ne-o incubă nouă Codul Electoral, articolul 17, alineatul 12, de a monitoriza acele posturi de televiziune, nu mă interesează cui sunt afiliate, care utilizează reţele statale. "



Tot atunci, la 8 octombrie, Vicol se lăuda că nu a recepţionat sesizări în acest sens.



"Încă un lucru pe care vreau să îl remarc cu satisfacţie este lipsa sesizărilor", a spus DRAGOŞ VICOL, preşedintele Consiliului Audiovizualului.



Asta deşi cu patru zile până la şedinţă, Centrul pentru Jurnalism Independent a solicitat instituţiei să monitorizeze, în campania electorală şi posturile de televiziune NTV Moldova, Accent TV, despre care se ştie că sunt controlate de PSRM, dar şi Televiziunea Centrală, despre care se ştie că este afiliată Partidului Şor. Ulterior, Vicol le-a mulțumit celor de la CJI pentru activism civic, iar astăzi preşedintele CA şi-a schimbat declaraţiile în faţa deputaţilor.



"În adresa Consiliului Audiovizualului au parvenit două solicitări, una din partea a doi colegi din cadrul CA prin care au făcut o propunere de monitorizare să monitorizăm principalul buletin de ştiri al 11 posturi de televiziune şi a doua propunere a venit din partea Centrului de Jurnalism Independent", a spus DRAGOŞ VICOL, preşedintele Consiliului Audiovizualului.



Am încercat să obţinem o reacţie de la Dragoş Vicol încă acesta a refuzat să discute cu noi.



"Ceea ce daţi pe post, nu daţi ceea ce vă spun eu.

- Dar ce nu v-a plăcut?

- Nu-i vorba că-mi place sau nu. Eu am dreptul să refuz? Mulţumesc pentru înţelegere."



Nu este pentru prima dată când Dragoș Vicol refuză să răspundă la întrebările reporterilor noştri.



"- Nu vreau să vă răspund, pentru că au fost nişte reportaje la Publika TV, în ultimele două săptămâni, în care am oferit colegilor dumneavoastră 20 de minute de reacţie la nişte subiecte cu privire la eliberarea licenţei de emisie şi, din păcate, nu aţi găsit de cuviinţă absolut nicio frază să daţi. Din cauza asta, până la proba contrarie, când o să mă conving de faptul că o să oferiţi dreptul la replică.

- Noi acum vrem să vă întrebăm ceva.

- Acum eu nu doresc să vă spun, din considerentul că planează suspiciune.

- Staţi un pic, dumneavoastră ne îngrădiţi dreptul nostru la informare.

- Eu nu vă îngrădesc. Şedinţa a fost publică.

- Da, dar eu nu pot să adresez întrebări la şedinţă."



În campania electorală precedentă, CA a monitorizat principalele buletine informative ale 13 posturi de televiziune. Printre acestea se numără postul nostru de televiziune, Moldova 1, TV8, PRIME TV, Canal 2, Canal 3, Accent TV, NTV Moldova, Pro TV Chișinău, Jurnal TV, RTR Moldova, Orhei TV și Televiziunea Centrală.