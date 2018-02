DRAGOBETE 2018. Concert grandios în oraşul Nisporeni. Pe scenă a urcat celebra formaţie The Motans

Sărbătoarea Dragobete a fost marcată cu mult fast la Nisporeni. Localnicii s-au distrat de minune la un concert grandios.



Cântecele lirice ale grupului "The Motans" parcă au fost create special pentru Dragobete. Interpreţii au fost invitaţii de seamă ai evenimentului.



"Ne straduim sa uimim cumva publicul. Pentru ca omul cind aude la radiou piesa produsa o percepe cumva intr-un fel. Ne straduim sa adaugam un pic de sare si piper un pic de condimente de fiecare data cind avem un public nou in fata", a declarat Denis Roabes, solistul formaţiei "The Motans".



Pe scenă au mai evoluat Stela Botez şi Carolina Gorun, iar spectatorii au rămas încântaţi de prestaţia cântăreţilor.



"Organizat bine, noi ne simtim bine cu familia cu sotul cu copilul. E super."



"Sarbatoare normala, afara un pic frig. Muzica frumoasa. Imi place. "



Concertul a fost organizat de autorităţile locale.



"Ma bucur ca noi am reusit impreuna cu primaria orasului, cu partidul Democrat sa organizam acest eveniment. De fapt este continuarea ciclului de evenimente interesante de la inceputul anului", a spus Ghenadie Verdeş, preşedintele raionului Nisporeni.



"Semnifica acesta sarbatoare, dragostea noastra. Dragostea care se sarbatoreste pe ambele maluri ale Prutului. Este o sarbatoare a anoastra nationala, cu care noi ne mindrim", a declarat Grigore Robu, primarul oraşului Nisporeni.



Spectatorii din Nisporeni au primit gratis felii de tort.



Sărbătoarea a culminat cu o lansare de lampioane în formă de inimă. Organizatorii au împărţit îndrăgăstiţilor o mie de simboluri ale iubirii.



Un concert similar a fost organizat la Nisporeni şi în data de 14 ianuarie. Spectatorii au avut ocazia să-i admire pe cei de la Carlas Dreams şi 3 Sud-Est.