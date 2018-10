Downing Street: Theresa May nu va accepta un Brexit ce ar menţine la nesfârşit Marea Britanie în uniunea vamală a UE

scrie agerpres.ro. Reacţia survine după ce presa britanică a relatat că mai mulţi membri ai guvernului condus de Theresa May au ameninţat cu demisia după ce au aflat despre concesiile pe care şefa executivului britanic ar fi pregătită să le facă pentru a ajunge la un acord cu Uniunea Europeană în dosarul Brexit.Potrivit cotidianului The Telegraph, premierul britanic ar fi prezentat o propunere care prevede menţinerea Regatului Unit într-o uniune vamală cu UE până când se poate ajunge la un acord asupra viitoarelor relaţii comerciale, chiar şi după o perioadă de tranziţie post-Brexit ce urmează să se încheie la finalul lui decembrie 2020.Dar purtătorul de cuvânt al premierului Theresa May a spus vineri în faţa presei că aceasta 'nu va accepta niciodată în acord care să ţină Marea Britanie captivă într-un acord nedefinit în timp' şi că, din punctul de vedere al Londrei, viitoarea relaţie economică între Marea Britanie şi UE trebuie să intre în vigoare 'cel târziu' în decembrie 2021, aşa cum se menţionează în 'Planul de la Chequers'.Acest plan enunţă propunerile Londrei privind Brexitul, printre care este menţionată şi posibilitatea prelungirii perioadei de tranziţie post-Brexit cu un an după luna decembrie 2020.Însă dacă părţile nu vor reuşi să depăşească divergenţele ce încă le separă - respectiv situaţia frontierei nord-irlandeze şi relaţiile economice viitoare - şi se va ajunge la un Brexit fără niciun acord, atunci şi această perioadă de tranziţie este incertă.Guvernul condus de Theresa May a propus blocului comunitar să fie menţinute la capitolul comerţului cu bunuri relaţii strânse cu UE (nu şi în comerţul cu servicii), aceasta fiind în opinia Londrei şi cea mai bună opţiune de a menţine deschisă frontiera dintre Irlanda şi Irlanda de Nord, propunere respinsă însă de europeni, care consideră că astfel ar fi afectată integritatea pieţei unice europene.În problema frontierei nord-irlandeze, UE a cerut Marii Britanii o aşa-numită soluţie de 'backstop' (sau 'plasă de siguranţă'), care ar menţine Irlanda de Nord în uniunea vamală şi în piaţa unică europeană şi care să se aplice dacă nu se va reuşi găsirea alteia mai bune în urma negocierilor privind Brexitul. Guvernul condus de Theresa May a acceptat această soluţie pe durata perioadei de tranziţie post-Brexit, dar refuză ca ea să devină permanentă, estimând că s-ar compromite astfel integritatea teritorială a Regatului Unit.