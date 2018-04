Dovadă impresionantă de DRAGOSTE! Gestul cu care ambasadorul Franţei la Chişinău a uimit întreaga lume

Dovadă impresionantă de dragoste făcută de ambasadorul Franţei la Chişinău pentru soţia sa. Diplomatul Pascal Le Deunff i-a donat, acum zece ani, un rinichi soţiei sale diagnosticată cu insuficienţă renală. De atunci, ei susţin că dragostea lor a devenit şi mai puternică.

"Cu siguranţă, el este eroul meu."



Ambasadorul Franţei la Chişinău, Pascal Le Deunff, şi soţia sa Diana sunt căsătoriţi de 35 de ani.

"Sunt mândru de mine. Am făcut un gest frumos, care îmi aduce împlinire sufletească. Din punct de vedere fizic nu simt nicio diferenţă. Am aceeaşi viaţă pe care o aveam până la donarea rinichiului", a spus Pascal Le Deunff, ambasadorul Franţei la Chişinău.



Diana Le Deunff spune că s-a născut pentru a doua a oara în anul 2008. Era la doar un pas de a fi dependentă de dializă, după ce în 1993 medicii i-au dat o veste cumplită.



"Aveam chisturi la ambii rinichi, Iar doctoriţa mi-a spus că boala va duce la insuficienţa renală", a spus Diana Le Deunff, soţia ambasadorului Franţei la Chişinău.



După 14 ani, anunţul medicilor s-a adeverit - rinichii i-au cedat. Iar salvarea a venit chiar de la soţul ei.



"Atunci, Pascal mi-a spus că va face un test pentru a vedea dacă suntem compatibili. Iar testul a ieşit pozitiv", a spus Diana Le Deunff, soţia ambasadorului Franţei la Chişinău.



"Eram foarte fericit pentru că am putut face acest gest, care este motivat, desigur, de dragoste", a spus Pascal Le Deunff, ambasadorul Franţei la Chişinău.



Ambele operaţii au decurs excelent. Astfel, de 10 ani, fiecare dintre soţi trăieşte cu doar un rinichi. Cuplul este măcinat însă de un singur regret, că destinul nu le-a oferit niciun copil.



"Simt că destinul nu ne-a oferit copii, pentru că boala putea fi transmisă lor", a spus Diana Le Deunff, soţia ambasadorului Franţei la Chişinău.



Pascal Le Deunff a fost numit ambasador al Franţei în ţara noastră în 2017.