Două trofee Oscar vor fi scoase la licitaţie. Unde va fi organizat evenimentul

Două trofee Oscar acordate în categoria "cel mai bun film", peliculelor "Revolta de pe Bounty/ Mutiny on the Bounty", în 1936, şi "Gentleman's Agreement", în 1947, evaluate la sume cuprinse între 150.000 de dolari şi 300.000 de dolari, vor fi scoase la licitaţie, potrivit Associated Press.

Evenimentul va fi organizat la casa Profiles in History din Los Angeles, pe 11 decembrie, scrie descopera.ro

Trofeul acordat filmului "Mutiny on the Bounty" este evaluat la 200.000 - 300.000 de dolari. Frank Capra i-a înmânat premiul scenaristului şi producătorului Irving Thalberg la gala organizată la Biltmore Hotel din Los Angeles, la nici zece ani de la înfiinţarea prestigioaselor trofee. Premiul este scos la licitaţie de familia producătorului.

Regizat de Frank Lloyd, lungmetrajul, care i-a avut în rolul principal pe Charles Laughton, Clark Gable şi Franchot Tone, a fost nominalizat la alte şapte premii Oscar.

Celălalt trofeu, evaluat la 150.000 - 200.000 de dolari, este scos la vânzare de o persoană care a dorit să rămână anonimă.

Cu Gregory Peck în rolul principal, filmul regizat de Elia Kazan a fost recompensat în total cu trei premii Oscar din opt nominalizări.

Foarte rar se întâmplă ca trofeele Oscar să fie scoase la licitaţie, pentru că, din 1951, câştigătorii au căzut de acord ca Academia de film americană, organizatoarea galei, să aibă drept de preemţiune, putând cumpăra premiile pentru suma simbolică de 1 dolar.

Însă, din când în când, apar astfel de ocazii, iar trofeele sunt adjudecate pentru sume consistente. Regretatul star pop Michael Jackson a putut să cumpere Oscarul atribuit lui David O. Selznick pentru "Pe aripile vântului/ Gone With the Wind" pentru suma record de 1,5 milioane de dolari, în 1999.

Statueta obţinută de Orson Welles pentru "Citizen Kane" a fost vândută pentru 861.542 de dolari în 2011.