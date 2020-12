Două tinere de 30 de ani din capitală duc o viață de chin. Acestea nu vorbesc și nu ies afară

Cele două tinere de 30 de ani din Capitală, despre care am prezentat joi un reportaj, au o poveste de viaţă cutremurătoare. Vineri, după mai multe încercări, mama lor a stat de vorbă cu noi şi ne-a relatat drama fiicelor, care au fost diagnosticate cu autism încă din copilărie. Totuşi nu este clar de ce femeia nu a apelat la asistenţa socială pentru a încerca să le integreze în societate.



”Ele nu pot vorbi, este clar, ele au autism, autism sever. Este bine măcar că pot face câte ceva, să se spele singure, să mă ajute cu câte ceva”, spune femeia.



Ulterior, mama tinerelor ne-a deschis uşa, dar nu ne-a primit în casă şi nici nu ne-a permis să le vedem. Prin uşa întredeschisă am observat că în locuinţă nu sunt condiţii foarte bune de trai. Femeia ne-a spus că fetele nu au fost primite nici la grădiniţă, nici la şcoală, din cauza că aveau nevoie de îngrijiri speciale. În timpul discuţiei noastre, la uşă a venit o rudă a femeii.



"Ele nu ies afară. Este imposibil să te plimbi cu ele deoarece nu se comportă normal. Dacă ies afară, se sperie de maşini, pot să fugă. Trebuie să mergi aşa, să le ţii de mână, aproape că ar trebui ţinute în cătuşe."



Femeia ne-a dat asigurări că fetele sunt în evidenţa medicilor şi primesc tratamentul necesar. Am întrebat-o de ce nu s-a adresat asistenţilor sociali şi ne-a spus că nu are nevoie. Ulterior, ne-a declarat însă că a fost la Direcţia Asistenţă Socială a sectorului Centru şi că urmează să prezinte anumite documente pentru a beneficia de noi facilităţi. După ce i-am sesizat joi, la faţa locului au venit şi asistenţii sociali, însă femeia a refuzat să-i primească în casă, spunând că va merge singură la Direcţie.



"Familia se află în vizorul Direcţiei. Sunt beneficiari de compensaţii la transport şi urmează ulterior să se apropie la Direcţie să facilităm accesul la serviciile şi prestaţiile sociale, deci în dependenţă de nevoile pe care ulterior o să le identificăm", a declarat şefa Serviciului asistenţă socială DAS Centru, Livia Ciobanu.

Anul trecut, Guvernul a aprobat un Regulament cadru de organizare și funcționare a unor Centre specializate de intervenție pentru copii și adulți cu tulburări din spectrul autist.

Totul a rămas însă pe hârtie şi nici până în prezent nu au fost lansate aceste servicii.

Ministerul Sănătății nu ne-a răspuns, deocamdată, de ce acest Regulament nu a fost pus în practică până acum.