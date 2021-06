Producătorii locali au mai multe posibilităţi să îşi vândă marfa. Două târguri de produse autohtone au avut loc simultan în acest weekend în Capitală. Cumpărătorii s-au bucurat de preţuri accesibile, iar producătorii au avut posibilitatea să îşi promoveze mărfurile."Acest târg este o oportunitate pentru micii producători ca să prezinte produsele de autor către cumpărători, atât timp cât este mai dificil să apărem la raft", a declarat producătorul de vinuri Nicolai Olaraşu.Andrei Pîslari a venit din raionul Ştefan Vodă la Târgul din Parcul Alunelul, pentru a vinde mai multe feluri de miere din propria prisacă:"Avem miere de mai, miere de salcâm şi miere de tei de anul trecut deja. Sunt cumpărători. Târgul este foarte reuşit şi este foarte bine. Un târg extraordinar."Cumpărătorii şi-au umplut pungile cu bunătăţi la preţuri accesibile."Este bine că se organizează şi avem posibilitatea să alegem şi produse proaspete, naturale.""Îmi pare bine că se fac aşa târguri, căci avem nevoie de ele cu oamenii noştri care fac produse în ţara noastră."La un alt târg cu produse ecologice locale, vânzători erau copiii şi părinţii lor."Am pregătit biscuiţi cu susan aici, avem brioşe cu dovlecel, avem banana "bread" o prăjitură foarte gustoasă.""Am gătit aceşti biscuiţi împreună cu mămica mea şi aşteptăm să vină cumpărătorii."Micii bucătari au făcut schimb de reţete cu vizitatorii şi au primit numai cuvinte de laudă din partea cumpărătorilor."Eu am gătit această limonadă cu lămâie, am dat lămâia prin blender, pe urmă am pus apă şi am amestecat-o cu zahăr.""Copilul a venit cu iniţiativa în privinţa şi popcornului, i-am satisfăcut dorinţele. În mare parte el a gătit cu mânuţele lui, cu dragoste, cu plăcere şi dorinţă.""Totul se face în Moldova cu mâinile noastre, cu dragoste ca să bucurăm oamenii şi ca ei să aibă grijă de sănătatea lor şi să savureze."Potrivit Primăriei Chişinău în perioada 1 mai - 30 noiembrie, în sectoarele Capitalei vor fi organizate mai multe târguri de weekend cu produse agricole autohtone.