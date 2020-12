Două românce care și-au făcut bordel în cort, în fața unei școli din Londra

Priti Patel a fost avertizată că unul dintre cele mai luxoase și mai bogate cartiere ale Londrei se află la „marginea prăpastiei”, pentru că autoritățile sunt neputincioase și nu pot evacua o tabără ilegală a oamenilor străzii, în ciuda faptului că într-unul din corturi a funcționat un bordel, chiar lângă o școală primară.

De șapte ani, zeci de corturi au fost instalate în Park Lane din Mayfair, Londra. Tabăra, situată între un cartier de lux și reprezentanțele producătorilor de mașini de lux, atrage în principal familii de romi din România. Locuitorii sunt văzuți în mod regulat folosind fântânile arteziene pe post de duș și metroul în loc de toaletă publică și îi exasperează pe rezidenți cu insistența lor atunci când cerșesc.

Acum, Rachael Robathan, liderul Consiliului local Westminster, i-a scris ministrului de interne cerându-i să „dubleze eforturile” pentru a înlătura „bandele criminale organizate” care se ocupă cu traficul de persoane în Marea Britanie și să întărească legile privind imigrația odată cu Brexitul, astfel încât cerșetorii migranți să poată fi deportați.

Scrisoarea, potrivit The Telegraph, descriu cu lux de amănunte cum două corturi instalate în fața porților unei școli din cartier au servit drept bordel improvizat, iar serviciile le erau oferite părinților care își duceau copiii la școală.

Robathan avertizează că legile privind drepturile omului împiedică poliția să descindă în alte corturi de lângă Downing Street, care ar reprezinta o potențială amenințare teroristă.

„Au fost primite reclamații de la o școală primară cu privire la două corturi amplasate pe trotuarul, din fața porților”, se spune în scrisoare. „Corturile erau ocupate de două lucrătoare sexuale și câinele lor, care își desfășurau „afacerea cu ușa deschisă” de multe ori. Clienții ieșeau din cort și se îmbrăcau afară.”

„Părinții au reclamat că au fost abordați de fete în fața școlii; traficanții de droguri au fost invitați în zonă, astfel că drogurile alcoolul și scandalurile sunt la ordinea zilei. Sunt prezervative aruncate peste tot, iar rufele sunt puse la uscat pe gardurile locuitorilor. E plin de mizerie într-o zonă care a fost foarte curată”, i-a mai scris Rachael Robathan ministrului de interne.

În cele două corturi a funcționat un bordel de care se ocupau două surori românce, așa cum a rezultat din verificările consiliului local. După mai multe notificări, cele două și-au strâns corturile și s-au mutat într-un cartier vecin.

În septembrie, s-a constatat că 251 din cele 269 de persoane fără adăpost identificate erau cetățeni străini. Dintre aceștia, 131 proveneau din țările UE. „Majoritatea persoanelor au locuințe în țara lor natală, dar spun că nu vor să se întoarcă acasă și rămân pe străzile noastre”, a mai spus Robathan.

Scrisoarea vorbește și despre modul în care aceste campinguri atrag infractori din întreaga Europă.

Robathan spune că poliția și consiliul au „puteri limitate” și nu pot evacua campingurile, pentru că Legea privind drepturile omului protejează aceste persoane, scrie digi24.

Diana, o mamă în vârstă de 27 de ani, din tabăra romilor din Mayfair, care se află în Marea Britanie cu bunici și părinți de trei luni, a spus că a trimis copiilor din România banii din cerșit.

Alex Hauschildt, membru al comitetului The Residents Society of Mayfair & St James, spune că Park Lane arată ca o „haldă” și că este folosit ca „hub” pentru cerșetorie, criminalitate și bande de crimă organizată. El a cerut Ministerului de Interne, poliției, consiliului, și The Crown Estate, care deține terenul, să nu mai paseze problema de la unul la altul „ca un cartof fierbinte” și, în schimb, să lucreze împreună pentru a o rezolva.

O purtătoare de cuvânt a Ministerului Afacerilor Interne a declarat: „Din ianuarie, în cazul în care migranți refuză în mod constant sprijinul și continuă să se angajeze într-un comportament antisocial, se pot lua măsuri pentru anularea dreptului de a rămâne în Marea Britanie”.