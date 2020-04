Două milioane de oameni din lume, infectați cu noul tip de coronavirus

În lume sunt aproape două milioane de oameni infectați cu noul tip de coronavirus. Numărul de cazuri creşte vertiginos în Statele Unite, unde sunt deja aproape 600 de mii de bolnavi. În semn de recunoștință pentru eforturile medicilor, catedrala națională din Washington DC a fost iluminată, aseară, în albastru, iar pe faţadă se putea citi mesajul ”mulțumesc”. Unele state din Europa au decis să relaxeze măsurile de carantină, în condiţiile în care dinamica îmbolnăvirilor şi a deceselor a scăzut.

Italia a redeschis librăriile, papetăriile și magazinele de haine pentru copii. Revin la muncă și angajații fabricilor, muncitorii de pe șantiere, avocații și menajerele din Spania, după două săptămâni de carantină totală.

În Austria își vor relua activitatea magazinele de bricolaj şi grădinărit, precum și întreprinderile mici de procesare a cărnii. În Danemarca, se redeschid creşele şi școlile primare. Franța, în schimb, menţine restricţiile.



Şi preşedintele român, Klaus Iohannis, a anunţat prelungirea stării de urgenţă până în 16 mai. În Turcia, sunt peste 61 de mii pacienţi cu COVID-19. Spitalele sunt pline de bolnavi, iar medicii nu-și văd familiile săptămâni la rând. O femeie care lucrează într-un spital nu și-a văzut fiica de o lună. Reîntâlnirea a fost extrem de emoționantă.



Artiştii încearcă să le menţină oamenilor moralul ridicat în aceste vremuri de cumpănă. Rapperul american Pitbull crede că melodia ”I Believe That We Will Win”, în traducere, ”Sunt convins că vom învinge”, poate deveni un imn global.