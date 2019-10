Două măşti Mickey Mouse, deosebit de rare, vor fi scoase la licitaţie în Marea Britanie

scrie agerpres.ro. Măştile rare au fost confecţionate în anii '30, din pastă de hârtie, sub licenţa companiei Walt Disney, fapt atestat de o ştampilă aplicată în interiorul fiecăreia dintre ele.Cele două obiecte vor fi scoase la licitaţie la 30 octombrie la Keys Auctioneers and Valuers din oraşul Aylsham, situat în comitatul Norfolk.David Broom, directorul casei de licitaţii, a explicat că aceste măşti sunt extrem de rare. ''Având în vedere că provin din perioada de început a istoriei lui Mickey Mouse şi că au fost produse în Germania, sub licenţă, acestea sunt extrem de rare'', a spus el.''Raritatea este amplificată de faptul că regimul nazist al lui Adolf Hitler a făcut propagandă contra lui Mickey Mouse, unul dintre articolele publicate la mijlocul anilor '30 susţinând că 'Mickey Mouse este cel mai mizerabil ideal prezentat vreodată'. Nu există, practic, nicio licitaţie în istorie pentru astfel de măşti şi astfel am stabilit o valoare pre-estimată foarte conservatoare, de 200 - 300 de lire, deşi nu vom fi deloc surprinşi dacă se vor vinde cu mult mai mult de atât'', a adăugat Broom.Personajul Mickey Mouse a debutat în scurtmetrajul ''Vaporaşul Willie'' (Steamboat Willie), apărut în anul 1928, şi a fost unul dintre primele desene animate cu sunet sincronizat.