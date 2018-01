Două maşini, grav avariate, după ce un acoperiş metalic a căzut peste ele (FOTO)

Două maşini care erau parcate într-o piaţă dezafectată din municipiul Galaţi au fost avariate de un acoperiş metalic care s-a prăbuşit peste ele din cauza vântului puternic.

Cele două maşini, un autoturism şi un microbuz, erau parcate într-o piaţă dezafectată din cartierul Micro 40.

Din cauza vântului puternic, barele din fier care susţineau acoperişul au cedat, iar acesta s-a prăbuşit peste cele două maşini.

„Din păcate, acoperişul a căzut peste două maşini care erau parcate acolo, însă piaţa este dezafectată, nu mai sunt tarabe; urmează să fie modernizată, iar acoperişul înlocuit. Am prevăzut acest lucru. Am discutat cu proprietarul celor două maşini, care este chiriaş de-al nostru – are un spaţiu comecial; a recunoscut că nu trebuia să parcheze acolo”, a declarat directorul Administraţiei Pieţelor Agroalimentare Galaţi, Viorica Sandu.

Şoferii din zonă obişnuiesc să-şi parcheze autovehiculele în interiorul pieţei profitând de faptul aceasta nu este delimitată cu garduri.

Și la Focșani bucăți din acoperișul unui bloc din municipiu au fost smulse de vântul puternic și au căzut peste două mașini parcate în apropiere, distrugându-le în totalitate, scrie libertatea.ro.

Meteorologii au emis, miercuri după-amiază, o avertizare cod portocaliu de viscol în mai multe județe din centrul și estul țării, în intervalul 18 ianuarie, ora 01 – 18 ianuarie, ora 17.00.