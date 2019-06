Două mari picturi originale au apărut pe pereții Universității Tehnice din Moldova. Ambele au fost prezentate în cadrul Moldovan Design Week de la Chișinău

Pe pereții Universității Tehnice din Moldova au apărut două mari picturi originale. Una din ele a fost realizată de artistul român Cosmin Ionuţ- Iluc, iar cealaltă - de moldoveanca noastră Izzy Izvne. Ambele au fost prezentate în cadrul Moldovan Design Week care se desfășoară în aceste zile la Chișinău. Evenimentul este desfășurat de Ministerul Culturii cu sprijinul financiar al USAID Moldova.



Organizatorii spun că o astfel de abordare creativă a celor doi pictori nu numai că bucură ochii, ci și stimulează imaginația viitorilor designeri, arhitecți și promotori ai frumosului.

"Am pregatit impreuna cu Universitatea Tehnica o scenografie speciala. Si am invitat 2 artisti foarte renumiti. Una dinre ei este Izzy Izvne care este in top 100 in Europa", Alexandrin Buraga, organizator.