Două luni FĂRĂ SALARII. Zeci de angajaţi ai Institutului de Istorie au protestat în faţa Guvernului

Sătui de promisiuni deşarte şi de indiferenţa autorităţilor privind problema cu care se confruntă, zeci de angajaţi ai Institutului de Istorie au protestat paşnic, astăzi, în faţa Guvernului. Aceştia sunt nemulţumiţi de faptul că deja de două luni nu şi-au primit salariile, iar cei responsabili nu se grăbesc să vină cu explicaţii ori cu soluţii concrete pentru a depăşi această situaţie. Aceştia au cerut să meargă în audienţă la ministrul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Corneliu Popovici, lucru care, însă, nu s-a întâmplat.

Manifestanţii spun că lipsa salariilor i-au scos în stradă. De asemenea, cercetătorii mai spun că deja de două luni sunt nevoiţi să împrumute bani pentru a-şi întreţine familiile şi propria existenţă.



"Noi cerem abrogarea reformei în ştiinţă care este o reformă anti populară, o reformă care nimiceşte ştiinţa în Republica Moldova şi aşa, în conformitate cu statisticile internaţionale, ţara noastră ocupă ultimul loc în Europa, după numărul de cercetători.Ceea ce face actualul Guvern, în prezent, agravează şi mai mult situaţia în acest domeniu. Din acest punct de vedere, considerăm că acest Guvern este unul antipopular", a spus analistul politic, doctor habilitat în istorie, Anatol Ţăranu.



Pentru a convinge autorităţile să le acorde atenţie, academicienii veniţi la manifestaţie şi-au luat cu ei cărţi, lucrări științifice pentru a le demonstra responsabililor care este contribuția lor adusă patrimoniului țării noastre.



"Practic, noi de la 31 decembrie suntem într-un şomaj suspendat, neclar, inexplicabil, şi zilnic aşteptăm dezlegarea problemei, iar ea nu vine", a spus doctorul habilitat în istorie, Valentin Constantinov.



"Sunt colegi recunoscuţi în toată Europa, la toate congresele internaţionale sunt invitaţi, la ce am ajuns noi astăzi? Eu ca academician a Academiei de Ştiinţe din Moldova mă desolidarizez de conducerea academiei care ne-a lăsat aşa pe marginea drumului. Am crezut că în atâţia ani de zile vor fi cu noi".



"Noi nu suntem cerșetori, noi am ieşit să ne apărăm drepturile noastre conform legislaţiei Republicii Moldova şi Convenţiei de la Geneva din 1948, noi încercăm să ne apărăm drepturile, dreptul la profesie".



Ulterior, în faţa mulţimii, a ieşit consultantul principal al Direcţiei politici în domeniul cercetării și inovării din cadrul Ministerul Educaţiei, Aliona Onofrei, care le-a promis celor prezenţi că în scurt timp va ieşi la discuţii ministrul Popovici. După mai bine de jumătate de oră, ministrul aşa şi nu a mai venit la întrunire. Acum două zile, ministerul Educaţiei a declarat că este la curent cu situaţia creată, dar nu sunt motive de îngrijorare şi că problema va fi soluţionată în curând.



"- Dumnealui este la şedinţă, este în drum spre protestatari.

- A ştiut că va fi protest astăzi?

- Nu. Noi nu am fost anunţaţi că va avea loc un protest azi", a spus consultantul Direcţiei politici în domeniul cercetării și inovării a MECC, Aliona Onofrei.



Amintim că de la începutul acestui an, peste trei mii de oameni din 51 institute de cercetare din Moldova timp de două luni nu şi-au ridicat salariile. Una dintre cauzele reţinerii salariilor este modificarea schemei de finanţare a institutelor de cercetare impuse de guvern de la începutul anului curent. Dacă cândva contractul de finanţare cu institutele era semnat odată la patru ani, atunci de la începutul anului 2020 concursul proiectelor de cercetare este anual. Sindicatul "Educaţiei şi Ştiinţei" vine în apărarea drepturilor oamenilor de ştiinţă şi de mai multe ori s-a adresat cu scrisori la prim-ministru şi ministerul de profil.