Două fetiţe siameze în vârstă de un an, operate cu succes la o clinică din Israel

Două fetiţe siameze în vârstă de un an au fost operate cu succes la o clinică din Israel. Bebeluşele, care erau unite în zona craniului, au fost separate în urma unei intervenţii de 12 ore.



"Am făcut reconstrucția membranei cerebrale, o reconstrucție a craniului și acum chirurgii plastici continuă operația de etanșare a pielii. Spre bucuria noastră, totul a decurs așa cum speram", a spus medicul Mickey Gideon.



Intervenţia a avut loc la un centru medical din oraşul Beersheba, după pregătiri de câteva luni. În tot acest timp, sub pielea pacientelor au fost introduse pungi din silicon gonflabile care erau umflate periodic, cu scopul de a întinde pielea scalpului folosită ulterior pentru a acoperi zona operată.

Bebeluşele se simt bine, iar medicii spun că sunt în afara pericolului. Este pentru prima dată când o astfel de operaţie este efectuată în Israel. La nivel mondial au mai fost realizate 20 de intervenţii similare.