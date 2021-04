Două fetiţe, orfane de ambii părinți după TRAGICUL ACCIDENT de la Ocnița. Să le întindem o mână de ajutor

Satul Clocuşna din raionul Ocniţa este în doliu. O familie a fost distrusă în tragicul accident în care şi-au pierdut viaţa un bărbat şi o femeie, soţ şi soţie. În urma impactului, a murit şi mama femeii, iar două fetiţe, de cinci şi opt ani, au rămas fără mamă, fără tată şi fără bunică.



Octavian şi Olga Prepeliţa formau un cuplu admirat de tot satul. Ea era profesoară de istorie şi, împreună cu soţul, educau două fetiţe. Joi dimineaţă, s-au pornit la Ocniţa să cumpere materiale de construcţie şi să perfecteze nişte acte, însă nu au mai ajuns la destinaţie. Cu câteva luni în urmă, familia a fost marcată de o altă tragedie. Bărbatul şi-a înmormântat tatăl.



"Au vrut să facă baia şi s-au gândit că plouă dimineaţă şi se duc o fugă să cumpere materiale de construcţie şi n-au mai ajuns. Am înţeles că cuscra era în viaţă când a venit poliţia, era conştientă, spunea câţi ani are fratele, cumnata, ea", a spus Daniela Prepelița, sora bărbatului.



În urma accidentului, două fetiţe au rămas orfane. Acestea beneficiază de consiliere psihologică, dar încă nu au aflat că părinţii şi bunica lor au murit.



"Mare jale mi-a făcut copilul meu. Mi-au rămas două nepoţele. Fără mamă, fără tată, fără bunică", a spus Maria Prepeliță, mama bărbatului.



Tragedia a şocat întreaga localitate:



"Toată ziua m-am gândit şi îmi era aşa jale de acei copii. Cum să-i spui că nu-i mamă, nu-i tată, nu-i bunică. Odată. Aşa tragedie, aşa nevoie".



"A fost un băiat exemplar, pe care l-a stimat tot satul. O familie foarte exemplară. Suntem în doliu şi ne pare rău că s-a întâmplat aşa ceva".



Autorităţile publice locale spun că vor interveni pentru a le ajuta pe fetiţe. Cel mai probabil, acestea vor fi crescute de rudele apropiate.



"O să fie alocate indemnizaţii pentru îngrijirea cu pierderea întreţinătorului. Noi o să optăm pentru rămânerea copiilor în familia extinsă, pentru că sunt rude şi de gradul întâi, şi de gradul doi", a declarat Rodica Blîndu, asistent social.



"Vrem să discutăm cu toţi consilierii, să facem un ajutor financiar pentru familia dată. Este un caz fără precedent, aşa ceva noi nu am avut. Este foarte tragic pentru satul nostru", a precizat Iurie Bucun, primarul satului Clocușna.



Soţul şi soţia de 33 şi 38 de ani, dar şi mama femeii, de 58 de ani, vor fi înmormântaţi duminică.

Cei care vor să le ajute pe fetiţe pot dona pe conturile afişat mai jos:

MD60VI022251600000349MDL

MD40VI022251600000018EUR.