Două fetiţe din Grătieşti, orfane, după ce mama lor a decedat acum câteva zile. Unchiul copilelor, disperat că ar putea fi despărţit de nepoatele sale

"Nu vreau să le dau că am că din toată familia am rămas eu singur. Mama a murit în 2015, tata la o săptămână a decedat, acum sora am îngropat-o, ieri, şi am rămas eu singurel, eu şi fetele. Aş dori ca ele să rămână cu mine", a spusVladimir Efros, unchiul fetelor."Trebuie să fac baie, veceu, bucătărie, să aibă condiţii care bucătăria să fie bună. Am trăit viaţa asta din greu. Trebuie de luptat ca să fie pe turta lor, aici, cine ştie unde o să cadă şi pe ce mână.""Sper că totul va fi bine pentru că ele cunosc ce înseamnă greul, cunosc valoarea bucăţicăi de pâine, se respectă una pe alta. Sperăm că se vor trezi oameni cu sufletul mare şi vor ajuta această familie care au nevoie de strictul necesar îmbrăcăminte, încălţăminte, hrană", a declarat Inga Prohor, directorul Liceului Teoretic din Grătieşti.Primarul comunei Grătieşti, Victor Mardare, susţine că este în căutare de soluţii pentru ca fetele să aibă parte de casă şi masă. El mai spune că o familie s-a arătat disponibilă să le ia în îngrijire."Când i-am spus unchiului, dumnealui a început a plânge, zice că eu nu aş vrea ca fetiţele astea să se îndepărteze de dânsu. Să îl facem de dânsu tutelă trebuie să ne prezinte acte confirmative că are surse de venituri", a precizat Victor Mardare.Cei care doresc să ofere o mână de ajutor, îl pot contacta pe unchiul fetelor, Vladimir Efros, la numărul de telefon 068204183.