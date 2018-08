Două femei din Criuleni, aflate la un pas de a face un infarct miocardic au fost salvate în cadrul campaniei UN DOCTOR PENTRU TINE

Două femei aflate la un pas de a face un infarct miocardic au fost salvate. Acest lucru s-a întâmplat chiar în prima zi a campaniei "Un doctor pentru tine" care s-a desfăşurat săptămâna trecută în raionul Criuleni. Pacientele au fost examinate de către un medic cardiolog din Capitală, iar în urma consultării ele au fost internate în spital în mod de urgenţă.

Domnica Romanenco este locuitoare a satului Ciupleni, raionul Criuleni. Femeia are 70 de ani şi are probleme cardiovasculare. Femeia spune că se adresează mai rar unui medic specialist, iar în ultimul timp acest lucru s-a răsfrânt mult asupra sănătăţii.



"Eu mă duceam la prăşit, prăşeam un pic şi aveam bătăi de inimă, mă odihneam şi iar prăşeam, puteam să cad acolo", a spus Domnica Romanenco, pacientă salvată.



Acum femeia este internată în spitalul raional din Criuleni şi le mulţumeşte medicilor pentru că au reuşit să-i acorde ajutorul necesar.



"Mulţumesc că iată mi-am venit în fire, că altfel cine ştie, dacă cădeam. E bine să vină, lumea să se controleze şi să se lecuiască, să vadă fiecare ce boală are", a spus Domnica Romanenco, pacientă salvată.



Medicul care monitorizează starea de sănătate a pacientei confirmă ca femeia se simte mai bine.



"Tensiunea în jur la 120 pe 80. Bătăile sunt în jur la 70. Bravo, bravo", a spus Svetlana Agatiev, medicul curant al pacientei.



"La moment starea e satisfăcătoare. Trece tratamentul cuvenit şi indicat, s-au efectuat toate examinările care au fost indicate", a spus Svetlana Agatiev, medicul curant al pacientei.



Cea de-a doua femeie salvată este Valentina Marin, locuitoare a satului Boşcana din raionul Criuleni. Are vârsta de 69 de ani şi spune că problemele de inimă au început acum 4 ani. Atunci femeia se afla în vizită la fiica sa, în Spania şi a suferit un microinfarct. Pentru ca situaţia să nu se agraveze, medicii de acolo i-au făcut o intervenţie chirurgicală. De atunci femeia s-a adresat mai rar la medic, iar în ultima perioadă starea de sănătate i s-a agravat.



"Aşa parcă de vre-o trei săptămâni parcă mă înăduşeam tot timpul. Făceam ceva, un pic de efort şi mă înăduşeam. Şi acum am auzit că au venit doctorii, am venit să mă consulte şi mi-au spus că tensiunea e mare, şi mi-au propus să mă ia cu ambulanţa", a spus Valentina Marin, pacientă salvată.



Acum pacienta este internată la Institutul Cardiologic din Chişinău şi este recunoscătoare de faptul că a fost salvată.



"Sunt foarte mulţumită. Doamna Vatamanu nici nu m-am aşteptat, s-a adresat aşa frumos, m-a ascultat. Am avut iată aşa noroc", a spus Valentina Marin, pacientă salvată.



Medicul care supraveghează starea de sănătate a pacientei susţine că femeia este în afara pericolului.



"Starea pacientei s-a ameliorat. Ea avea o stare instabilă care putea să aducă la un infarct miocardic, dar tratamentul întreprins a stabilizat situaţia", a spus Dorin Lîsîi, şef de laborator ştiinţific Institutul de Cardiologie.



Eleonora Vataman este specialistul care a examinat aceste femei în cadrul campaniei "Un doctor pentru tine ". Ea a menţionat faptul că acest risc sporit a femeilor de a face un infarct este cauzat de faptul că nu s-au adresat la timp la medic.



"Dacă aceste paciente s-ar fi adresat la medicul de familie, medicul numaidecât le-ar fi efectuat ambelor electrocardiograma, ar fi descoperit că acolo sunt modificări cu pericol de un episod acut şi numaidecât ar fi luat măsuri la timp", a spus Eleonora Vataman, profesor universitar, şef departament insuficienţă cardiacă.



Campania "Un doctor pentru tine" a fost lansată săptămâna trecută de către Guvern, la iniţiativa Premierului Pavel Filip.