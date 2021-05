Două eleve din Moldova au obținut 5000 de dolari în cadrul Concursului Internațional de Științe și Inginerie Regeneron.

Este vorba despre Ana Vizitiv, eleva Liceului „Da Vinci” din Chișinău și Mădălina Griza, Liceul Teoretic „Orizont” din Chișinău.

În cadrul concursului, Ana Vizitiv, elevă în clasa a XI-a și Mădălina Griza, elevă în clasa a XI-a, au prezentat proiectul „Augmenting Under-Researched Medical Domains with an Intuitive Querying System on Resourceful Crowd-Collected Data”, iar Mihaela Prepeliță și Marius Vrabie, elevi ai clasei a XII-a în cadrul Liceului Teoretic „Ion Creangă” din Ungheni, proiectul „The Broad-Spectrum "HOPE" Spray”.

Concursul Internațional de Științe și Inginerie Regeneron ISEF din acest an a cuprins circa 1500 de proiecte la categoriile: Științe ale animalelor, Științe comportamentale și sociale, Biochimie, Științe Biomedicale și de Sănătate, Inginerie biomedicală, Biologie celulară și moleculară, Chimie, Biologie computațională și bioinformatică, Pământ și Știința Mediului, Sisteme integrate, Energie chimică, Energie fizică, Inginerie mecanică, Inginerie de mediu, Știința Materialelor, Matematică, Microbiologie, Fizică și astronomie, Științe ale plantelor, Robotică și mașini inteligente, Sisteme software, Știința medicală translațională.