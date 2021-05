Două Centre Municipale de Vaccinare ar putea fi deschise la Bălţi şi Cahul

Autorităţile vor să deschidă două Centre Municipale de Vaccinare la Bălţi şi Cahul, a anunţat la postul de televiziune PRIME, Igor Curov, secretar de stat la Ministerul Sănătăţii. El a menţionat că dacă vor fi suficiente doze de vaccin anti-COVID-19, de săptămâna viitoare se va trece la etapa a treia de imunizare la nivel naţional. Secretarul de stat a mai anunţat că de săptămâna viitoare va fi lansat registrul electronic de vaccinare.''În registrul electronic va exista o posibilitate de a se înregistra. Dacă persoana este din grupul eligibil din etapa a doua, persoana se programează la vaccinare. Dacă persoana face parte din etapa a treia conform planului de imunizare, persoana are oportunitatea de a se înregistra în lista de aşteptare'', a spus CurovPotrivit lui Igor Curov, în platforma de vaccinare pot fi monitorizate şi persoanele care se imunizează în străinătate.''Datele în prezent despre persoanele vaccinate peste hotare ţării noi nu avem. Nu le avem din diferite motive, am discutat şi cu Poliţia de Frontieră şi suntem în căutarea unor soluţii. Cel mai probabil cu platforma electronică vom avea posibilitatea să solicităm de la persoane care s-au vaccinat peste hotare să fie incluse datele unde au fost vaccinaţi'', a declarat Igor Curov.Autorităţile mai spun că vom ajunge la un nivel de imunizare a populaţiei de 70% în luna noiembrie doar la o rată de 13 mii de vaccinuri administrate zilnic.''Nu putem să spunem că este un ritm lent. În ultimele 24 de ore am vaccinat 11.344 de persoane. Procesul s-a accelerat procesul de vaccinare, deoarece am primit lotul de vaccin'', a mai spus secretarul de stat.Până în prezent, rata de vaccinare este de 4 la sută la nivel naţional şi de 6 la sută în Chişinău.