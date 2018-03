Două avioane s-au ciocnit pe un aeroport din Israel. Pasagerii, panicaţi (VIDEO)

Un avion comercial German Wings era mutat din poziția sa spre un terminal al aeroportului Ben-Gurion și a lovit coada unui avion El Al care staționa. Incidentul s-a produs miercuri dimineața, iar potrivit reprezentanților aeroportului nu au fost persoane rănite, scrie Jerusalem Post, citează libertatea.ro.

#BREAKING: Near collision between 2 planes in Israel's Ben Gurion airport: The wing of a Germania plane crashed into an El Al Plane - No one was injured pic.twitter.com/JkJByDYoC5