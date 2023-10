Două alpiniste și ghizii lor au murit în timp ce se întreceau să stabilească un nou record. Una dintre ele mai avea doar 80 de metri până la vârf

Două alpiniste, care erau în competiție să vadă cine va fi prima femeie din America ce reușește să escaladeze toate cele 14 vârfuri montane de peste 8.000 de metri altitudine, au murit în timpul ultimei ascensiuni pe care o mai aveau de realizat pentru a stabili recordul, potrivit New York Post, citat de digi24.ro.

Gina Rzucidlo, Anna Gutu și ghizii lor nepalezi și-au pierdut viața în două avalanșe diferite care s-au produs în timp ce se urcau weekendul trecut pe muntele Shishapangma din Tibet.

Moartea lui Gutu (32 de ani) și a ghidul ei, Mingmar Sherpa, au fost confirmate sâmbătă, în timp ce Rzucidlo (45 de ani) era dată dispărută. Familia ei a confirmat mai târziu printr-o postare pe Facebook că și cea de-a doua alpinistă și-a pierdut viața.



Familia lui Rzucidlo ceruse guvernului chinez să continue căutările cu elicopterul, dar autoritățile au refuzat, precizând că vor continua căutările pentru rămășițele lor abia din primăvară când condițiile meteo vor fi mai favorabile. Traseele montane din regiune au fost închise pentru acest sezon din cauza condițiilor de zăpadă periculoase, potrivit lui Christy Rzucidlo. Cele două femei au murit în locuri separate de pe același munte după ce au fost surprinse de două avalanșe diferite – prima s-a produs la 7.600 de metri, cea de-a doua la 8.000 de metri.





Shishapangma era ultimul munte pe care cele două îl mai aveau de escaladat pentru a deveni primele femei din Statele Unite care cuceresc cele mai înalte 14 vârfuri montane din lume. Rzucidlo ar mai fi avut doar 80 de metri până la vârful muntelui în momentul în care s-a produs a doua avalanșă, potrivit mamei sale, scrie New York Times. Edurne Pasaban din Spania a fost prima femeie care a urcat cei 14 munți (și, totodată, a 21-a persoană din lume) în 2010, iar Kristin Harila din Norvegia a reușit să facă acest lucru în doar 92 de zile – fostul record era de 189 de zile.



O alpinistă care o acompaniase pe Rzucidlo, Uta Ibrahimi din Kosovo, a spus că s-a întors din drum după producerea primei avalanșe, dar americanca a continuat. „Am văzut avalanșa! Am fost îngrozită să aflu că avalanșa a luat trei persoane, inclusiv pe Anna și Minga, care au murit!” a scris alpinista din Kosovo într-o postare pe Facebook. „Eram așa de șocată. M-am oprit pentru o oră încercând să înțeleg ce să fac.. bineînțeles că nu voiam să mai urc! Am văzut cealaltă echipă cu prietenul meu drag Lama, care o ghida pe Gina, ei au continuat să meargă spre vârf!”



n total, 52 de alpiniști din Statele Unite, Marea Britanie, România, Albania, Italia, Japonia și Pakistan erau pe traseu în ziua în care s-au produs avalanșele, potrivit Independent. Muntele Shishapangma este singurul de peste 8.000 de metri înălțime care se află cu totul în Tibet. Autoritățile din China au început să le permită din nou alpiniștilor străini să facă expediții pe munte abia anul acesta, după trei ani de restricții impuse în urma pandemiei de Covid-19.