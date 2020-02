Două adolescente spulberate pe o trecere de pietoni din Chişinău, transportate de urgenţă la spital. Cine se face vinovat de accident

"E groaznic. Oamenii stăteau la pământ, nu se ridicau. Noi am ieşit şi am văzut fetele jos la pământ. Şoferiţa nu se comportă adecvat. Aici sunt două persoane în ambulanţă, dar ea zâmbeşte, e foarte amuzată"."Sunetul a fost puternic. Când am ieşit am văzut fetele jos, nu am văzut însuşi lovitura. Ele au vrut să treacă strada, mă gândesc"."A fost o depăşire chiar pe trecerea de pietoni, o depăşire între două automobile. La un moment dat au ieşit două copile, de 14, 16 ani. Atâta informaţie este la moment", a spus inspectorul de patrulare, Nicolae Munteanu.Poliţiştii examinează toate circumstanțele în care s-a produs accidentul, iar pedeapsa va fi stabilită în funcție de leziunile provocate victimelor.