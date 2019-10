Dosarul unui grup criminal specializat în furturi din Micăuţi, bate pasul pe loc. Declaraţiile victimelor care trăiesc fiecare zi cu frica în sân

Un grup criminal specializat în furturi din bancomate şi tâlhării terorizează victimele. După ce trei suspecţi au fost reţinuţi anul trecut, dosarul pare să bată pasul pe loc. Indivizii sunt acum cercetaţi în libertate, iar ultima şedinţă de judecată a fost amanată, după ce un inculpat nu s-a prezentat în instanţă.



Nicolae şi Nina Volosciuc din Micăuţi, Străşeni sunt doar două dintre victimele reţelei. Oamenii spun că în noaptea de 23 spre 24 mai 2018, trei tineri au intrat în casa lor şi au furat tot ce au putut. În casă era doar femeia care are probleme locomotorii.



"Au ridicat acesta sus şi au aruncat tot de aici, tot au scos. Banii erau aici şi până i-au găsit au răscolit tot şi când au găsit banii i-au luat şi şi-au luat dubinca şi s-au dus."



Soţii spun că hoţii au furat 64 de mii de lei.



"Am început a tremura, probabil m-am şi schimbat la faţă nici nu puteam vorbi. El era mascat pe faţă şi s-a dus la televizor aici unde sunt dulapurile acestea, sunt patru sertare, a început a trage de jos spre primul sertar şi a început a scoate aşa cu mâinele. A dat de banii ceea şi a luat sacoşa cu bani şi şi-a luat dubinca de pe masă şi a ieşit cu celălalt", a declarat Nina Volosciuc, victimă.



"20 de mii ai mei au fost. Noi îi ţinem de... doamne fereşte se întâmplă ceva, erau rezerva noastră. 5400 de lei erau... noi avem combaină împreună şi strângem, facem un pic de servicii colo-încoace. 40 de mii au fost a băiatului, soţia este în Spania şi el e acasă singur, şi el se temea", a declarat Nicolae Volosciuc, victimă.



După jaf, hoţii au spart şi casa fiicei acestora, construită în aceeaşi curte.



"Tot aurul pe care îl ţineam într-un dulap acolo, şi toţi banii pe care trebuia să îi dau, pentru că am procurat un magazin şi m-am împrumutat. Eu când am intrat în casă, trei camere răscolit tot, din dulap, din divan."



Doi dintre presupuşii hoţi sunt consăteni ai victimelor. Familia spune că trăieşte cu frica în sân, pentru că aceştia sunt cercetaţi în libertate.



"Eu când vin seara de la serviciu noaptea eu mă tem, de atunci practic vine soţul înaintea mea câteodată şi mă ia că eu mă tem să vin acasă", a declarat Tatiana Burlac, victimă.



Familia crede că dosarul în cazul lor dar şi a altor victime, se tergiversează intenţionat.



"De multe ori se amână pentru că ba unul e bolnav, ba unul nu vrea să vină... dar asta special, ei special lungesc aşa. "



Ieri, când urma să aibă loc o nouă şedinţă de judecată, aceasta a fost amanată, pe motiv ce un bănuit din cei trei nu s-a prezentat. Procurorul care instrumentează dosarul celor trei inculpaţi spune că aceştia sunt bănuiţi de mai multe jafuri şi tâlhării care ar fi fost comise în perioada anilor 2017-2018.



"Aceştia ispăşind un an de arest preventiv, deci special au tergivesat examinarea cauzei, în prezent se află fără careva măsuri procesuală de constrângere respectiv ne ciocnim cu situaţia când nu se prezintă fără careva temeiuri în şedinţa de judecată."



Ceilalţi doi bănuiţi, prezenţi la şedinţa de judecată se declară nevinovaţi.



"Nu sunt vinovat! "



"Vă recunoaşteţi vinovăţia?

- Nu!

- Ce vă incriminează oamenii legii?

- Tot felul de aberaţii. "



Următoarea şedinţă în cazul celor trei bănuiţi a fost programă pentru data de 30 octombrie, la orele 13.00 la judecătoria din Călăraşi. Procurorul a solicitat ca învinuiţii să fie aduşi forţat de oamenii legii, la întrunirea de la ssfârşitul lunii