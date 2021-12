Dosarul lui Stoianoglo va fi examinat de un alt judecător

Avocaţii lui Alexandr Stoianoglo susţin că magistratul Nicolae Corcea trebuia să se abţină de la examinarea cauzei."Domnul Nicolae Corcea ştia la aplicarea măsurii preventive de arest şi la prelungirea acestei măsuri că unul din episoade era incriminat domnului Stoianoglo precum că el este responsabil de pornirea procedurii de revizuire a domnului Platon. Noi am descoperit, astăzi, că de fapt judecătorul de instrucţie a obligat Procuratura să înceapă această cauză", a menţionat Victor Munteanu, avocat.Şeful suspendat al Procuraturii Generale speră că va scăpa de măsura preventivă, deoarece procurorii nu ar avea nicio probă în privinţa sa."Noi aşteptăm că judecătorul va fi corect, va pătrunde în esenţa materialului şi va adopta decizia respectivă. Noi considerăm că deloc nu trebuie în privinţa mea aplicată măsura de prevedere, mai ales aşa măsură gravă ca arestul preventiv, chiar în condiţii de domiciliu, care a limitat practic tot", a spus Stoianoglo.Totodată, Stoianoglo a reiterat că este dispus să participe la evaluarea activităţii sale."Eu cum pot participa la evaluarea de acum merge în cazul în care sunt în arest la domiciliu? Nu am avut acces la nici un material, la nici o bază informativă, nimic. A fost ridicat computerul. Eu nu am legislaţia în vigoare. Pentru a prezenta viziunile mele, a prezenta un raport, ce am făcut", a precizat şeful suspendat al Procuraturii Generale.În prezent, Alexandr Stoianoglo se află în arest la domiciliu, după ce a fost reţinut la începutul lunii octombrie. El este învinuit de abuz în serviciu, corupere pasivă, fals în declaraţii şi exces de putere. Stoianoglo se declară nevinovat.