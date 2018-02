Dosarul lui Chirtoacă, tărăgănat intenţionat de avocaţi. Aceştia cer amânarea şedinţei de judecată

Unul dintre cei doi avocaţi ai primarului demisionar, Dorin Chirtoacă, s-a ales cu amendă, pentru tergiversarea intenţionată a examinării dosarului în care este vizat fostul edil. Şi de această dată, din cauza apărării, şedinţa de judecată a fost amânată, iar fostul şef al Direcţiei Transport a Capitalei, Igor Gamreţchi, nu a putut fi audiat în calitate de martor.



Cei doi avocaţi ai lui Chirtoacă au cerut amânarea şedinţei, pe motiv că ar avea alte procese de judecată. Apărătorii au cerut recuzarea magistratului Alexandru Negru şi au plecat ostentativ de la judecătorie.



"Propunerea de recuzare declarată de avocatul, Gheorghe Malic judecătorului, Alexandru Negru este înaintată cu rea-credinţă şi în mod abuziv cu scopul de a tergiversa procesul şi a deruta judecată. Se aplică avocatului, Gheorghe Malic amendă judiciară în mărime de 25 unităţi convenţionale, ceea ce constituie 1250 de lei", a spus Irina Pădurari, magistrat al Judecătoriei Chişinău cu sediul în sectorul Buiucani.



"Am solicitat instanţei de judecată de a sesiza atât Uniunea Avocaţilor cât şi Ministerul Justiţiei despre comportamentul necorespunzător a avocatului, Gheorghe Malic şi Iovu Tatiana", a spus Dumitru Robu, procuror.



Înainte de a pleca, Igor Gamreţchi a spus instanţei că se afla în relaţii normale cu inculpatul, lucru negat de Chirtoacă. Fostul edil spune că a fost prieten cu acesta, dar amiciţia lor s-a rupt în 2016.



"Nu este niciun fel de relaţie, este o părere de rău pentru că am avut încredere în mai mulţi oameni, inclusiv în dumnealui şi s-a ajuns la tragerea pe sfoară. Asta doare într-adevăr, dar asta nu mai contează la ziua de astăzi, e ceea ce rămâne, ca o rana deschisă", a spus Dorin Chirtoacă, inculpat.



Primarul demisionar al Capitalei este judecat sub control judiciar pentru trafic de influenţă şi luare de mită în dosarul parcărilor cu plată.