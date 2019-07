Dosarele Siberiei: Anii foametei, deportările şi ororile la care au fost supuşi zeci de mii de moldoveni, subiectul unei premiere teatrale

Anii foametei, deportările şi ororile la care au fost supuşi zeci de mii de moldoveni, victime ale deportărilor, sunt subiectul unei premiere teatrale, în regia lui Petru Hadârcă.

Piesa "Dosarele Siberiei" a avut premiera aseară şi va fi pusă în scenă şi astăzi, la Teatrul Naţional "Mihai Eminescu" din Capitală.



Spectacolul are ca sursă de inspiraţie experienţele de viaţă ale Ecaterinei Chele, ale Margaretei Cemârtan-Spânu și ale lui Ion Moraru, basarabeni care au revenit acasă după ce au fost deportaţi în iadul Siberiei.



"Am revăzut ceea ce s-a întâmplat de fapt cu basarabenii deportaţi în '41 şi '49. Mi se făcea pielea de găină. Nişte emoţii de nedescris", a menţionat o spectatoare.



"Nu le ajunge suflet ca să redea ceea ce zice textul, ce zice situaţia din acest spectaol. E pur şi simplu culminant", a menţionat un spectator.



"E un spectacol foarte puternic şi din viaţă. Şi eu sunt de la nordul Moldovei şi majoritatea au fost implicaţi de la nordul Moldovei. Şi de la noi din sat au fost foarte mulţi ridicaţi", a declarat o spectatoare.



Soarta românilor basarabeni persecutați și exterminați de regimul comunist prin foamete organizată, prin deportări în masă și prin încarcerare în GULAG este o temă la care regizorul a lucrat mai bine de zece ani.



"Este un spectacol care mi-l dorim eveniment. Eveniment în primul rând prin faptul de a comemora victimele şi 70 de ani de la al doilea val de deportări, pentru că a fost un calvar, calvarul deportărilor", a punctat Petru Hadârcă.



40 de actori profesionişti, studenţi şi amatori au fost implicaţi în spectacolul care durează două ore şi 15 minute.



"Aceste trăiri şi aceste vieţi a oamenilor pe care le aducem în scenă, că au fost luaţi de acasă, de la mamă de la tată, de la frate şi soră. În cazul meu am fost deportată în cel de-al doilea val de deportări. Joc rolul lealei Cojocaru, o adolescentă care a fost luată şi ea cu mama ei", a subliniat Tinca Mardari, actriţă.



"Cel mai greu a fost să percepi şi să înţelegi toate suferinţele prin care au trecut oamenii şi mai ales personajul pe care îl joc eu, Chele Ecaterina Gheorghevna, care este vie, care a scris cartea. Cel mai important a fost ca lumea să afle, să ştie, să facă nişte concluzii", a spus Olga Guţu-Cucu, actriţă.



"Noi pe timpuri am învăţat o altă istorie decât cea adevărată. Şi iată au trebuit să treacă atâţia ani ca până la urmă să vedem prin ce a trecut acest popor necăjit, prin aceste situaţii extraordinar de grele care au distrus personalitatea, crezul în ziua de mâine", a menţionat Nicolae Darie, actor.



Emoţionaţi au fost şi cei zece studenţi de la actorie care au participat cu entuziasm la această premieră:



"A fost greu, dar e o muncă frumoasă aături de oameni talentaţi şi sperăm şi noi încet-încet, să ne încadrăm".



Spectacolul va fi difuzat şi astăzi cu începere de la ora 18:00. Biletele sunt între 70 şi 150 de lei.