DORNICI DE VACANȚĂ LA MARE: Turiștii moldoveni deja au plecat pe litoralul turcesc

Moldovenii au luat cu asalt agențiile de turism, după ce operatorii din Turcia au anunțat că stațiunile de pe litoral se redeschid. Ei spun că sunt gata să respecte regulile impuse de hotelieri pentru a se bucura de timp frumos pe malul mării. Vlad Matvei a ajuns în Antalya."În acest an, serviciile sunt diferite. Sunt mai mulţi angajaţi la hoteluri, toţi port mască, iar oaspeţii nu mai au acces la zona cu mâncare. Mâncarea o dau chelnerii prin ecrane de protecție. Mai mult, clienţii nu mai pot juca fotbal, volei sau alte tipuri de sport."Operatorii de turism spun că au multe cereri, în ciuda restricţiilor impuse de autorităţi la întoarcere."Toţi au spus că s-au odihnit foarte bine, nu regretă că chiar şi dacă vor sta în carantină 14 zile, nu regretă de vacanţa care şi-au petrecut-o. Săptămâna trecută a crescut foarte mult cererea de ofertă, am avut foarte multe cereri, turiştii practic şi-au făcut şi pentru luna august şi pentru septembrie."Operatorii de turism susțin că și prețurile pentru cazare au scăzut."Un hotel să spunem care anul trecut ar fi fost în jur de 2000 de euro, anul acesta poţi să-l iai cu 1200, 1300 de euro."Moldovenii pot alege tipul de asigurare medicală pentru perioada concediului."Da este asigurarea standard, asigurarea COVID şi asigurarea COVID plus. Standard e ca de obicei, COVID include 2 teste, 7 zile de spitalizare şi COVID plus sunt 14 zile de spitalizare în caz de necesitate şi drumul înapoi spre casă."Preţul pleacă de la 15 euro şi acoperă tratament de 3 mii de euro, pe când asigurările obişnuite costă nu mai mult de 5 euro. Staţiunile turceşti vor fi deschise până în luna octombrie.