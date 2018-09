Dornici de şcoală. Elevii liceului Universul din Capitală se pregătesc pentru careul dedicat primului clopoţel

De luni începe şcoala, iar pregătirile pentru careul solemn sunt în toi. Elevii liceului "Universul" din Capitală împreună cu părinţii şi profesorii au făcut curăţenie în curtea şcolii, au trasat marcajele unde se va desfăşura evenimentul şi au amenajat clasele pentru noul an de studii.



"Ne pregătim pentru organizarea de 3 septembrie. Măturăm, adunăm gunoiul, măturăm frunzele uscate", a spus Daniela Goloman, elevă la Liceul "Universul".



"Un eveniment mult aşteptat de copiii. Cu elevii clasei a VII-a B facem curăţenie generală", a menţionat Alina Ţînţari profesoară de bilogie Liceul "Universul".



Prima zi de şcoală va fi dedicată scriitorului Ion Druţă. Astfel că, elevii şi profesorii au lipit pe pereţi citate de-ale poetului.



"Limba, pământul şi istoria sunt cei trei piloni pe care se ţine întreaga naţiune. Vrem să le transmitem şi părinţilor şi elevilor acest mesaj", a declarat Anastasia Rusu profesoară de geografie Liceul "Universul".



Cei care vor păşi în clasa întâi un program special. Astfel că, micuţii au venit să repete poeziile şi dansul: "Mă duc în clasa I-a B. Vreau să învăţ multe lucruri".



"În fiecare an organizăm cu părinţii, profesorii şi elevii ziua voluntarului şi fiecare vine să contribuie la pregărirea liceul către noul an de studiu. Au pregătit sălile de clasă, aleea de caştani, terenul pentru careul solemn, eco parcul liceului", a precizat Angela Munteanu directoarea liceului "Universul".



La liceul "Universul" învaţă aproximativ 750 de elevi.