DORNICI DE MEDALII. 28 de sportivi vor reprezenta R. Moldova la FOTE

28 de sportivi vor reprezenta Republica Moldova la cea de-a 15-a ediţie a Festivalului Olimpic de vară al Tineretului European, care se va desfăşura la Baku, în Azerbaidjan.

Din lotul naţional fac parte atleţi, luptători, judocani, înotători, ciclişti şi o tenismenă.

Nina Căpăţînă, care va concura în proba de aruncare a greutăţii, va fi portdrapelul ţării noastre.



"Pentru mine, aceasta reprezintă mândrirea ţării noastre. Cred că mi-au înmânat acest drapel că au încredere în mine, că voi obţine un rezultat bun şi voi aduce o medalie", a spus NINA CĂPĂŢÎNĂ, atletă.



Sportivii de 16, 17 sau 18 ani nu sunt speriaţi de nivelul înalt al competiţiilor la care vor participa şi deja se gândesc la medalii.



"Am participat la turnee puternice - campionate europene, mondiale. Nu am emoţii foarte mari, deoarece nu e prima oară pentru mine. Cred că o să fac faţă şi o să aduc un rezultat bun", a spus ALEXANDRU GURALI, luptător de stil greco-roman.



"Sunt foarte motivat şi sunt pregătit. Mă voi strădui să câştig", a spus VLADIMIR BEZNOSIUC, ciclist.



La ediţia precedentă a Festivalului Olimpic de vară al Tineretului European, care a avut loc în oraşul Gyor, în Ungaria, în anul 2017, naţionala Republicii Moldova a obţinut două medalii. Preşedintele Comitetului Naţional Olimpic aşteaptă ca, la Baku, sportivii moldoveni să depăşească acel rezultat.



"Ne bucurăm mult că avem o echipă destul de valoroasă. Au mai fost şi alţi doritori să participe la competiţii, dar noi am ales cei mai buni, care întradevăr pot să lupte la cel mai înalt nivel", a spus NICOLAE JURAVSCHI, preşedinte CNOS.



Festivalului Olimpic de vară al Tineretului European 2019 se va desfăşura între 21 şi 27 iulie.