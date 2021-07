Dornici de a se imuniza: În weekend au fost organizate mai multe maratoane de vaccinare anti-Covid

În ultimele două săptămâni, a crescut cu peste 30 de procente, faţă de cele anterioare, numărul persoanelor imunizate contra COVID-19. Potrivit autorităţilor, acest lucru se datorează, în mare parte, maratoanelor de vaccinare organizate în acest weekend în diferite localităţi ale ţării. Responsabilii din sănătate mai spun că oamenii vin într-un număr mai mare să se imunizeze deoarece au conştientizat pericolul noilor tulpini ale virusului, mult mai contagioase.Duminică, la maratonul din Ialoveni, dis-de dimineaţă doritorii au făcut coadă. Majoritatea au ales să se vaccineze cu serul Pfizer."Am aşteptat mult şi imediat ce s-a anunţat am venit de la Chişinău să mă vaccinez. Totul e bine, mă duc cu dispoziţie bună.""Am avut posibilitatea să mă vaccinez, dar am aşteptat anume Pfizer. Ca să merg în Europa şi în toată lumea.""Am aşteptat anume Pfizer şi am văzut că au adus şi am venit la maraton. E mai sigur."Alţii spun că au ales serul Johnson&Johnson."E o singură doză şi mai avem nevoie să plecăm undeva, timpul ne mai strânge un pic. - De ce până acum nu v-aţi vaccinat? - Am mai stat pe gânduri."Oamenii au avut de ales între patru tipuri de vaccin.Stelian Cucu, şeful Centrului de Sănătate Ialoveni:"Dimineaţă era un flux mai mare... Majoritatea s-au vaccinat cu Pfizer şi Johnson Johnson. Se vaccinează o singură doză şi e mai comod pentru unii pacienţi".Şi la Costeşti oamenii au venit în număr mare la primul maraton de vaccinare organizat în localitate. Aici au fost amenajate două puncte de imunizare."Am ales asta americană pentru că e o singură doză să nu mai venim de multe ori să ne vaccinăm."Tudor Bivol, originar din Costeşti, s-a vaccinat în luna mai la Londra, unde munceşte de mai mulţi ani. Recent a venit în vacanţă şi a decis să facă rapelul aici."Am iată prima din Anglia şi a doua în Moldova, plec pe la sfârşitul lunii. Dacă este la noi pentru mine e mai uşor..."Natalia Viţa, şeful Centrului de Sănătate, Costeşti:"Procentul de vaccinare, ultimele date pe care le-am avut era de 13,4. Clar că dorim o rată de imunizare mult mai mare să ajungem şi noi la 70 de procente, noi facem tot posibilul, dar ţine şi de conştiinţa populaţiei".Maratoanele de vaccinare sunt organizate mai ales în localităţile în care rata de imunizare este scăzută.Alexandru Dascalov, consultat principal Ministerul Sănătăţii:"Scopul principal al vaccinării este ca să trecem peste 70 de procente până la data de întâi septembrie. Cunoaştem foarte bine că tulpina nouă care circulă în lume este mult mai contagioasă. Nu trebuie să întârziem nicio zi."Potrivit Ministerului Sănătăţii, rata de vaccinare în ţară este de 15 procente.