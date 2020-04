Dornic de meciuri. Fotbalistul Danu Spătaru a revenit la antrenamente

Jucătorii clubului din capitala Armeniei se antrenează în grupuri a câte 10-12 persoane, aşteptând reluarea meciurilor din campionatul național al acestei țări transcaucaziene.Până acum, compatriotul nostru s-a aflat în izolare timp de peste o lună de zile, dar s-a pregătit după un program elaborat de antrenorul principal şi preparatorul fizic și în coordonare cu ei."Am noroc să am balconul un pic mai mare. Acolo îmi făceam toate exerciţiile de care aveam nevoie. Uneori puteam să ies în curtea casei şi să jonglez cu mingea. Nimic mai mult. În casă e greu, dar trebuie să ne conformăm cerinţelor", a spus mijlocaşul-dreapta Noah Erevan, Danu Spătaru." Îmi place să citesc biografiile anumitor persoane care au obţinut ceva în viaţă, cărţi din care pot să iau ceva pentru mine, anumite momente, lucruri care mă vor ajuta pe viitor. Ca şi mulţi alţi fotbalişti, am citit biografia lui Zlatan Ibrahimovic, una foarte interesantă, a lui Sir Alex Ferguson. De asemenea, îmi plac cărţile motivaţionale. De exemplu, cartea "Atitudinea este totul", scrisă de Jeff Keller", a spus mijlocaşul-dreapta Noah Erevan, Danu Spătaru." Orice fotbalist care reprezintă selecţionata este mândru de asta. Evident că îmi doresc să fiu în lista celor care vor reprezenta selecţionata pe viitor, dar domnul antrenor ştie cel mai bine de ce are nevoie echipa. Indiferent că voi fi prezent acolo sau nu, le doresc succes şi sper ca rezultatele selecţionatei să bucure naţiunea Moldovei", a mai spus mijlocașul.Danu Spătaru joacă la Noah Erevan din februarie, venind de la FC Liepaja din Letonia. La Noah, fotbalistul moldovean a apucat să joace două meciuri, în care a înscris un gol şi a dat o pasă de gol.