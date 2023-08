Dorin Recean, vizită de lucru în nordul țării: Lucrările de lichidare a consecințelor intemperiilor avansează, dar trebuie accelerate

Prim-ministrul Dorin Recean a vizitat satul Cupcini, raionul Edineț, care a avut de suferit pagube după ploile abundente de la sfârșitul lunii iulie. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, șeful Executivului a menționat că lucrările de lichidare a consecințelor intemperiilor din localitate avansează, dar trebuie accelerate.

„ Am solicitat instituțiilor responsabile să se mobilizeze, în continuare, pentru a livra cât mai curând posibil materialele necesare, inclusiv foi de ardezie. Totodată, am cerut să fie majorat numărul de macarale necesare pentru realizarea lucrărilor de reparații. În vizita de azi la Cupcini, am discutat și cu locuitorii orașului, care s-au implicat din prima zi la remedierea situației din comunitate. Le-am mulțumit pentru mobilizare și contribuție”, a mai scris premierul.