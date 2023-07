Dorin Recean, la 500 de zile de război în Ucraina: Acest război trebuie să înceteze imediat

Șeful Guvernului, Dorin Recean, a transmis un mesaj de solidaritate poporului ucrainean, la 500 de zile de la începutul războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Premierul a condamnat războiul din țara vecină și dat asigurări că Moldova este solidară cu poporul ucrainean.

500 days since Russia's brutal war against Ukraine began. Countless lives were lost, families torn apart and communities shattered.



Moldova stands united in solidarity with the resilient and brave people of Ukraine. This war must stop now.



????AP, Dmytro Kozatsky pic.twitter.com/Ss7bRZyU2C